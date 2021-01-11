Mutfağında üretti, devlet desteğiyle dünyaya satacak

DHA 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:27

Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesinde çiftçilik yapan evli, 2 çocuk annesi Semra Ünal, 6 yıl önce dilimleyip, kuruttuğu incirlerin cips gibi olduğu fark edip denemelere başladı. Ünal, dilimleyip, kuruttuğu incirlerden elde ettiği 'incir cipslerini' komşuları ve yakınlarına ikram etti. Olumlu dönüşler alan Ünal, incir cipsinin beğenilmesi üzerine üretimini yapıp satmaya karar verdi. Konuyu İstanbul Üniversitesi'nde Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem Ünal'a (25) açarak yardım isteyen Ünal, ardından da kızıyla birlikte 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' adıyla hazırladıkları projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Anne-kızın projesi birinci seçildi ve 30 bin lira hibe desteği aldı. Ardından Ünal ve kızı, bahçeden topladıkları incirleri evlerinin altındaki bir odada kesip, terasında kuruttu. İlk yıl 400 kilo incir cipsi üreten anne-kız, kilosunu o dönemde 25 liradan satışa sunduğu incir cipslerine ilginin büyük olması üzerine dışarıdan da incir alarak üretimi 7 tona kadar çıkardı.

Semra Ünal kızı Gizem Ünal ile incir cipsi başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen bir toplantı da tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi ikramı da yaptı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

Anne-kız, kendi geliştirdikleri yöntemlerle 'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet hurmasını da kurutarak ürünlerine ekledi. Zamanla bu ürünlere erik kurusu, incir sirkesi, erişte, zeytin, erişte, incir reçeli, patlıcan ve biber kurusu ve benzeri ürünleri ekleyerek çeşit sayısını 30'a kadar yükselten anne-kız, kargo ile Türkiye'nin 81 iline gönderiyor.

İHRACATA HAZIRLANIYOR

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne (İHBİR) üye olan Ünal, şimdi ise incir cipsi ve kurutulmuş cennet hurması ihracatına hazırlanıyor. Ürettikleri ürünleri kilosu 30 liradan 70 lira arasında değişen fiyatlar ile satışa sunduklarını belirten Semra Ünal, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne üye olduklarını da belirtip, ihracata hazırlandıklarını kaydetti. İncirin sadece Aydın değil dünyanın en kıymetli meyvelerinden biri olduğunu belirten Semra Ünal, "Önceleri yol kenarlarında taze incir satıyordum. Satamayıp, elimizde kaldığında ya çöpe gidiyordu ya da hayvanlara yem oluyordu. 'Ne yapabilirim' diye düşünürken, incir cipsini yapmak aklıma geldi. Taze incirleri ince ince doğrayıp, kuruttum. Kuruttuğum incirleri çevreme ve müşterilerimize tanıttık, herkes çok beğendi. Daha sonra ise satışa sunmaya başladık. Şimdi ise yılda 7 ton incir cips üretiyoruz" dedi.

'KIZININ İSMİNİ MARKA YAPTI'

İncir cipsi başta olmak üzere ürettikleri ürünleri kızı 'Gizem'in adından esinlenerek 'Gizemli Tatlar' adı altında satışa sunduklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu tatları mevsimsel olarak yapmaktayız. Şimdi erişte mevsimi onu yaparken, diğer yandan da zeytinleri tatlandırıyoruz. Yaz aylarında 20 kadını istihdam ediyorum. Kışın ise 4 kadın personelimiz ile işleri yürütüyoruz. Kızımda işler yoluna girince İstanbul'da bir şirkette çalışmaya başladı. İlerde bu işin başına tamamen o geçecek. Hemcinslerim arasında kendimi şanslı hissediyorum. Sesini duyurabilenlerdenim. Sesini duyuramayan kadınlarında sesi olmak istiyorum İşlerimizi daha çok büyüterek daha çok kadına istihdam sağlayacağız. Hedefimiz İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de desteği ile ürettiğimiz ürünleri ihraç ederek, yurt dışına açılmak " dedi.