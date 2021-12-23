Ruşur taşı nedir, faydaları nelerdir? Ruşur taşı ne işe yarar?

23 Aralık 2021 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:27

Ruşur taşı, cilt beyazlatma ve lekeler için kullanılan doğal bir temizlik ürünü olup, doğal olarak elde edilmektedir. Son yıllarda Türkiye'de de oldukça popüler olan Ruşur taşının faydaları ve ne işe yaradığı hakkında araştırmalar arttı. Peki Ruşur taşı nedir? İşte ciltteki lekeleri yok eden mucizevi ürünün kullanımı ve özellikleri.

RUŞUR TAŞI NEDİR?

Ruşur taşı (Sefitab), İran'da çok eskiden beri kullanılan ve İran'ın hamam kültüründen gelen bir temizlik malzemesidir. İran'daki Sefitab mağarasından doğal olarak elde edilen ruşur taşı cilt bakımı ile cilt kararmalarında kullanılan doğal bir üründür.

İran hamam kültüründe meşhur olan Ruşur taşı, son zamanlarda Türkiye'de de kullanılmaya başlanmıştır.

RUŞUR TAŞI NE İŞE YARAR?

Ruşur taşı doğal bir cilt beyazlatıcıdır. Cilde masaj yaparak uygulanan ruşur taşı, peeling etkisi yarattığı için cilt gözeneklerinin açılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca; sivilce, vücut lekeleri ve akneleri yok eder.

RUŞUR TAŞININ FAYDALARI NLERDİR?

Ruşur taşı (Sefitab) başta Güneş lekeleri olmak üzere; koltukaltı kararmaları, cilt lekeleri, doğum ve yaşlılık lekeleri için kullanılan cilt beyazlatma ürünüdür.

İran hamam ritüellerinde kadınların güzellik sırrı olarak gösterilen Sefitab (ruşur taşı) tebeşire benzer bir yapıda olup, cildi ölü deriden arındırmak için kullanılmaktadır.

İşte ruşur taşının başlıca faydaları:

- Cildi ölü deriden arındırır.

-Cildi beyazlatır ve özellikle lekeleri gidermekte mucizevi bir üründür.

-Cilt gözeneklerini açmakta oldukça etkilidir.

- Sivilce ve aknelerin oluşumunu engelleyip, olanların da çok kısa zamanda yok olmasını sağlar.

- Hücre yenilenmesine katkı verir ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

RUŞUR TAŞI NASIL KULLANILIR?

Ruşur taşını (Sefitab) nemli ve ıslak bir ciltte uygulamanız gerekiyor. Islak ve nemli cilt için Ruşur'u bir miktar elinizle yüzünüze sürüyorsunuz daha sonra 1 dakika kadar bekliyorsunuz. Elinizle nazik bir şekilde masaj yaparak ovalamanız gerekiyor. Ruşur ile temizlenmiş olan cildinizi mutlaka su ve sabunla yıkamalısınız. Bu işlemlerden sonra cilt daha canlı ve pürüzsüz olarak görünecek ve cilt lekeleri ile kararmalarından kurtulacaksınız.

Vücut için kullanırken de en önemli nokta cildin ıslak olması. Islak bir kese ile Ruşur'u bütün cildinize uygulayabilirsiniz. Daha sonra normal duş alır gibi duş alın.