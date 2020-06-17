Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesine karşı en etkili besinler

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:12 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:12

Saç dökülmesi birçoğumuzda sıklıkla karşılaşılan bi durumdur. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da görülebien saç dökülmesine iyi gelen besinlerle bu durumu en aza indirgeyebilirsiniz. Eğer kalıtsal (genetik) nedenlerden kaynaklanmıyorsa, şampuan kullanımı veya doğal yöntemlerle saç dökülmesine son verilebilir. Saç dökülmesine iyi gelen besinlerin tüketilmesi önemli ölçüde etkili olmaktadır. Peki saç dökülmesine iyi gelir? Saç dökülmesine karşı en etkili besinler

Saç dökülmesi, genetik, hormonsal, mevsim değişimleri, stres gibi etkenlerden dolayı saçların zayıflayıp, incelip zaman içerisinde de dökülmesine denir. Erkek tipi ve kadın tipi saç dökülmeleri olarak iki farklı dökülme tipi vardır. Her iki durumda da saç dökülmesine karşı en etkili besinlerle ve alışkanlıklarınızı değiştirerek saç dökülmesini durdurabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Genetik faktörler

Deri problemleri

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Vitamin ve mineral eksikliği

Hormonal sorunlar

Dökülmeye sebep olabilecek iç hastalıkları ve ilaç kullanımıo

Doğum

Kemoterapi süreci

Kozmetik etkenler (Saç rengini açma, şampuan, düzleştirme vb.)

Stres ve depresyon

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELİR?

Beslenme alışkanlığınızı değiştirerek de bu sorunla baş etmeye çalışabilirsiniz. Vitamin, mineral ve demir eksikliği saç dökülmesinin nedenleri arasındadır. Bu eksikleri beslenme alışkanlığınızı değiştirerek ve vitamin, mineral ve demir içeren besinleri tüketerek giderebilirsiniz.

Doğal yöntemlerden kabul edilen yağları da kullanabilirsiniz. Bunlar arasında zeytinytağı, çay ağacı yağı, lavanta yağı ve dulavratotu yağı bulunmaktadır.

Çay Ağacı Yağı: Saçınızda bulunan fazla yağı alır ve aşırı yağlanmayı önler. Saç derisini nemlendirerek de kuruluğa neden olan mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının olumsuz etkilerini en aza indirger.

Zeytinyağı: Saç derisinde oluşan aşırı kuruluk nedeni ile zayıflayan saçları ve saç köklerini besler. Saçları yumuşatır, doğal parlaklık sağlar.

Dulavraotu Yağı: Saç derisine uygulandığında saçların uzamasını teşvik eder ve saç derisini yumuşatarak kökleri besler.

Lavanta Yağı: Saç çıkmasını ve saç uzamasını sağladığı bilinmektedir. Ggeleneksel olarak bu amaçlarla kullanılmasına karşın, bu konuda herhangi bir bilimsel araştırma sonucu bulunmamaktadır.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

Belirttiğimiz gibi, saç dökülmesinin nedenleri arasında vitamin, mineral ve demir eksikliği bulunmaktadır. Bunları doğal yöntemlerle gidermek istiyorsanız beslenme alışkanlığınızı değiştirmelisinin. Bunun için de demir, vitamin, protein ve mineral barındıran besinleri tüketmelisiniz. Başlıca saç dökülmesine iyi gelen besinler şu şekildedir;

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler

Yoğurt

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye

Havuç

Sarımsak

Soğan