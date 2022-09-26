30 günde 5 kilo verdiriyor... Ünlülerin popüler 'yasaksız' diyeti OMAD!

Obezite gittikçe artan ve pek çok hastalığın temelini oluşturan kronik bir problem haline geldi. Bu durum çeşitli zayıflama yöntemlerini de gündeme getirdi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, son günlerin popüler diyeti OMAD hakkında Star Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Göral, "Obezite Türkiye ve dünyada çok önemli bir sorun. Obezite nedeniyle şeker, karaciğer yağlanması, tansiyon gibi birçok hastalık meydana geliyor. Bu nedenle son yıllarda çok çeşitli diyetler yola çıktı, bunların temel amacı karaciğer yağlanması gibi riskli durumları kontrol etmek ve kansere yatkınlığın önüne geçmek." dedi.

YASAK YOK

Tek öğün beslenmeyi tavsiye eden OMAD'a değinen Prof. Dr. Göral, "OMAD özel bir diyet. Özellikle Amerika ve Avrupa'da uygulanıyor. Günde tek doz beslenmeyi tavsiye ediyor. Günün herhangi saatinde kişi hiçbir kısıtlama olmaksızın istediği yemeği istediği ölçüde yiyebiliyor." şeklinde konuştu.

Yaygın görüşün aksine tek öğün beslenme temeline dayanan bu diyetin kilo vermenin yanı sıra karaciğer, tansiyonun, şeker gibi hastalıkların kontrol altına alınmasına yardımcı olduğu da bilim insanlarınca doğrulandı.

OMAD DİYETİ KİMLER YAPAMAZ?

Bu diyet hamilelik /emzirme sürecinde olan annelere, gelişim sürecinde olan çocuk /gençlere, midesinde ülser gibi hastalıkları olan ve düzenli ilaç kullanan kişilere önerilmiyor.

"OMAD ömür boyu sürdürülebilir bir beslenme tarzı değil." diyen Prof. Dr. Göral, sözlerini şöyle tamamladı; Fakat bilimsel araştırmalar OMAD'ın pek çok avantajının olduğunu gözler önüne serdi. Üstelik tek tip beslenmenin Parkinson, Alzheimer ve Demans hastalığına da iyi geldiği söylenmektedir. Günümüzde yaygın beslenme alışkanlıkları, tüketilen abur cubur miktarının fazlalığı vücudumuzu yoruyor. Ve yeni hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ramazan ayı boyunca da sahur yapmayan pek çok insan aslında bu şekilde besleniyor ve kilo vermenin yanı sıra dinçliğe de kavuşuyor.

OMAD DİYETİ NEDİR?

One Meal A Day kelimelerini ifade eden omad, gün içinde tek sefer beslenmeyle yapılan bir diyet programıdır.

24 saatlik bir yaşam diliminde uyku ve aktif hareketlilik saatlerini çıkardığınızda ortalama 1 saat yemek için ayrılır. Bu şekilde bir düzene sahip olan kişiler ise omad diyetini yapmış olur.

Genellikle oruçla kıyaslanan omad, benzer özelliklere sahiptir.

Diyetin en büyük kriteri saat ve liste sınırlaması olmamasıdır. Size göre 1 saatlik beslenme öğünü belirlenir.

OMAD DİYETİ NASIL YAPILIR?

Uzmanlar bu diyetin tek öğününü, günün en aktif zamanında öneriyor.

Genellikle öğle saatleri omad beslenmesi için uygundur.

İstediğiniz besini istediğiniz kadar yiyebileceğiniz de ekleniyor. Ne de olsa 23 saat boyunca aç kalacaksınız ve vücudunuzdan yakmaya başlayacaksınız.

Yeşil çay, doğal meyve suyu içilebilir. Ancak tek beslenme saati gelene kadar katı gıda alımı yasaktır.

OMAD DİYETİ İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Eğer vücudunuz tek beslenmeye alışırsa kısa sürede yani ortalama 30 gün içinde 5 kilo verebilirsiniz.

Star Gazetesi