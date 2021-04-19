Uzmanlar açıkladı: Aşırı kilolu veya zayıf olmak düşük riskini artırıyor

AA 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:54 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:54

Bulguları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İngiltere'nin Southampton Üniversitesinde görevli bilim insanları, iki veya daha fazla yapılan düşükler ile kilo arasındaki ilişkiyi inceledi.

Konuyla ilgili çalışmaların sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, erken gebeliğin en yaygın sorunlarından olan düşüğün, tüm hamileliklerin yüzde 15 ila 20'sini etkilediği belirlendi.

Araştırmada, vücut kitle endeksi 18,5'in altında olan (zayıf), 25-30 olan (kilolu) ve 30'un üzerinde olan (obez) anne adaylarında peş peşe düşük yapma olasılığının yüksek olduğuna dikkati çekildi.

Birçok tıbbi etkenin yanı sıra yaşam tarzının da düşükte etkili olduğu belirtilen araştırmada, yine de düşük vakalarının neredeyse yarısının nedeninin bulunamadığının altı çizildi.

- RİSK FAKTÖRÜYLE BAŞ ETMEDE DOKTOR DESTEĞİ

Araştırmayı yürütenlerden Southampton Üniversitesi Üreme Tıbbı Bölümünden Profesör Ying Cheong, vücut kitle endeksinin normalin altında veya üstünde olmasının tekrarlayan düşük riskini artırdığını söyledi.

Cheong, doktorların, hamilelere bu risk faktörüyle başa çıkmaları için destek olması gerektiğini ifade etti.

Yetişkinler için 18,5 ile 24,9 aralığına denk gelen vücut kitle endeksi (kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölünmesi) ideal kabul ediliyor. Endeksi 25-29,9 olanlar kilolu, 30-39,9 olanlar obez, 40'ın üzerindekiler de morbid obez (öldürücü düzeyde obez).

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya genelinde düşük için kullanılan ortak bir tanımlama olmasa da bebeğin hamileliğin 28. haftasına ulaşmadan kaybedilmesi düşük olarak adlandırılıyor.

Gelişmiş ülkelerde dahi düşük vakalarının sistemli bir şekilde kayıt altına alınmaması nedeniyle sağlıklı verilere ulaşılamıyor.