Uzmanlar uyardı: Geç doğum kanser riskini artırıyor

IHA 08 Aralık 2020 Salı 14:24 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:24

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, ileri yaş kanseri olarak bilinen yumurtalık kanserine 60-70’li yaşlarda sık rastlandığını söyledi. Karında şişkinlik, hazımsızlık, karın ve kasık ağrısı gibi özgül olmayan belirtilerle ortaya çıkan hastalığın tanı konulduğunda değişik evreleriyle karşılaşabildiklerini ifade eden Op. Dr. Baran, “İlk doğumu 25 yaşından önce yapanlarda, doğum kontrol hapı kullananlarda ve emziren kadınlarda yumurtalık kanseri yüzde 30-60 daha az görülmekte. Tersine doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 35 yaşından sonra yapmış kadınlarda yumurtalık kanseri riski artmaktadır. BRCA1 ve BRCA2 genetik mutasyonunu taşıyan kadınlarda da meme ve yumurtalık kanseri riski artmıştır. Bu mutasyonu taşıyanlarda yumurtalık kanseri normalde görülme yaşından 10-20 yıl önce gelişmektedir. Doğurganlığını tamamlamış mutasyon taşıyıcılarında 40’lı yaşların ilk yarısında laparoskopik olarak iki taraflı yumurtalık ve tüplerin alınması, meme ve yumurtalık kanserleri gelişiminde önleyici tedavi seçeneği olarak sunulmalıdır” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Baran hastalığın tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi; “Erken evre yumurtalık kanserlerinde tedavi, laparoskopik ya da açık cerrahi ile rahim yumurtalıklar, tüpler, lenf bezleri ve omentum denilen karın içi yağlı dokunun alınması şeklindedir. Yumurtalık dışına yayılmış ileri evre hastalıkta açık cerrahi ile hastadaki tümör yükünü minimale indirecek debulking cerrahisi dediğimiz cerrahi yaklaşım uygulanır. Evre 1 düşük risk grubundaki hastalar dışındaki bütün hastalara cerrahi sonrası kemoterapi uygulanır. Doğurganlığını tamamlamamış tek taraflı yumurtalıkla sınırlı vakalarda tedavi, laparoskopik ya da açık cerrahi ile hastalıklı taraf yumurtalık ve tüpü ile birlikte, lenf bezlerinin ve omentumun alınması şeklindedir. Hastalıksız taraf yumurtalık ve tüpü ile rahim bırakılır, hasta doğurganlığını tamamladıktan sonra tamamlayıcı cerrahisi uygulanır.”