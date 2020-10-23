Uzmanlar uyardı: Her 10 kiloluk artış, uyku apnesi riskini 2 katına çıkarıyor

DHA 23 Ekim 2020 Cuma 09:21 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 09:21

Son 40 yılda bütün dünyada obezite görülme sıklığında dramatik bir artış gözlendiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek, "Yıllardır bu artışın en önemli nedenlerinin başında yüksek kalorili sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı olduğunu biliyorduk. Ancak yapılan farklı bilimsel çalışmalar gösteriyor ki obezite görülme sıklığı 50 yaş altı obez olmayan kişilerde yüzde 1-4 arasındadır. Obezite ile bu oran yüzde 30-40'a çıkmaktadır. Morbid obez hastalarda ise bu oran yüzde 50 ila 98 gibi oldukça yüksek seviyelere kadar çıkabilir. Uyku apnesi görülen kişilerde de karbonhidrat ağırlıklı beslenme eğilimi daha yüksek olduğu için obezite riski daha çok artıyor. Bu da bize obezitenin uyku apnesi için önemli bir risk faktörü olduğunu öte yandan uyku apnesi görülen kişilerin de obezite riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Yani obezite ve uyku apnesi arasında birbirini tetikleyici kısır bir döngü bulunuyor.” dedi.

“AZ VE KALİTESİZ UYKU DA OBEZİTEYE YOL AÇABİLİYOR”

Uyku sürenin kısa sürmesi veya uyku kalitesi düşük olması da obeziteye neden olabiliyor. Son yirmi yılda uyku sürelerini değerlendirilen bilimsel çalışmalarda modern sanayileşmiş popülasyonların uyku sürelerini muazzam ölçüde düştüğü gösterdiği bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek, “Bu çalışmaya katılan denekler, özellikle karbonhidratlı yiyeceklere daha fazla açlık göstermiştir ve karbonhidrat tüketimini aşırı miktarda artmıştır. Burada, uyku yoksunluğunun, aynı enerji miktarlarının uykuda kısıtlanmamış grupta harcanması bekleneceği gibi muazzam bir enerji maliyetini tetiklemediğini ve bunun bir kalorimetre ile onaylandığını belirtmek önemlidir” diye konuştu.

“YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLER YAPIN”

Obezite ve uyku apnesi riskine karşı yaşam tarzındaki basit değişikliklerle önlemler alınabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Şilek şu önerilerde bulundu;

Bireye özel beslenme programı için diyetisyeninizden destek alın

Kafein tüketimini sınırlandırın

Düzenli uyku saatleri için erken yatın, erken kalkın

Sağlıklı beslenmenin yanında sporu hayat tarzına dönüştürün. Yoğun spor yapamıyorum diyenler için düzenli doğa yürüyüşleri de kesinlikle faydalı olacaktır. Böylece vücudunuzun ideal yağ ve kas oranına ulaşmasını sağlayın."