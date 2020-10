IHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:42

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Ballı Uz, 20 Ekim ’Dünya Osteoporoz Günü’ dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Osteoporoz, yani halk arasında bilinen adıyla kemik erimesi; vücudumuzdaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeletimizi etkileyen sistemik bir hastalıktır" ifadesini kullandı.

"DÜZENLİ VE DENGELİ BESLENİN"

Osteoporozun ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıyla, günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri haline geldiğini aktaran Uz, şunları kaydetti:

"50 yaş üzerinde her 3 kadından biri ve her 5 erkekten birinde görülmektedir. Bu yaygın ve önemli sorunla ilgili olarak toplumun farkındalığını artırmak için tüm dünyada her yıl 20 Ekim ’Dünya Osteoporoz Günü’ olarak düzenlenmiştir. Kemik sağlığındaki bozulma fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden bireyleri etkileyerek yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Osteoporozun en önemli sonucu kırık ve buna bağlı olarak gelişen sakatlıklardır. Osteoporoz açısından risk altında olan kişilerin mutlaka hekim tarafından değerlendirilmeleri ve korunmaya yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Düzenli ve dengeli beslenme yanında hareketsiz yaşamdan uzak durmanın ve yaşa uygun egzersizlere günlük yaşamda yer vermenin osteoporozdan korunmada anahtar role sahip olduğu unutulmamalıdır."

"D VİTAMİNİ ÖNEMLİ"

Uz, "Bilinmelidir ki en iyi osteoporoz tedavisi risklere karşı korunmaktır. Bu nedenle riski arttıran sigara, alkol tüketiminden ve hareketsiz yaşamdan uzak durulmalı; D vitamini oluşumu için bolca güneş ışığından faydalanılmalı, yeterli ve dengeli beslenilmelidir" dedi.