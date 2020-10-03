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Kadın

Uzmanlardan kritik açıklama: 'Estetik ve güzellik terörüne' dikkat

Uzmanlar, botoks ve dolgunun uzman olmayan kişilerce yapılmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığına dikkati çekerek, 'Bu işlemlerin muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve tam donanımlı hastaneler dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor.' dedi. Doktorlar ayrıca tıbbi ortamda yapılmayan estetiklerin beyne ve akciğere pıhtı atma riski olduğunu belirtti.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:11
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Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, AA muhabirine, Türkiye'de "estetik ve güzellik terörüyle" karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bunun birkaç ayağı olduğunu aktaran Ayhan, bunlardan birinin piyasada çok fazla sahtesi bulunan botoks olarak bilinen botulinum toksini olduğunu dile getirdi.

Bu ürünlerin ne derece saflaştırıldığı, güvenlilikleri ve kaç ünite verildiğinden emin olmadıklarını anlatan Ayhan, orijinalinden daha ucuza satılan bu ürünlerin internet üzerinden kullanıcıya ulaştırıldığını ve hekimlerin aldığını kaydetti.

Hekimlere bu ürünlere itibar etmemesi çağrısında bulunan Ayhan, ikinci yanlışın ise kalça ve meme dolgularında yapıldığına dikkati çekti.

- "BEYNE VE AKCİĞERE PIHTI ATMA RİSKİ VAR"

Ayhan, bu bölgelere yüksek miktarda dolgu enjeksiyonu yapıldığını belirterek, şunları belirtti:

"Kalçaya dolgu yapılması birincisi kullanılan malzemenin doğası gereği, ikincisi ise kalçanın damar bakımından çok zengin bir bölge olması nedeniyle komplikasyon riski yüksek olan işlem. Damar içine enjeksiyon sonrasında beyne ve akciğere pıhtı atma riski var. Bunun uzmanlık gerektiren bir işlem. Bu işlemlerin muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve tam donanımlı hastaneler dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor."

Tam teşekküllü hastaneler dışındaki yerlerde bu işlemlerin yaptırılmasından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Ayhan, kalçaya yüksek miktarda dolgu ve yağ enjeksiyonları ile benzer riskli uygulamalara sınırlama getirilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

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