Uzmanlardan uyarı: Kadın doğum check-up'ını ihmal etmeyin

IHA 16 Ekim 2020 Cuma 10:55 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:55

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nden Op.Dr. Mine Fisun Ergül düzenli kadın doğum check-up’ının önemine değinen açıklamalarda bulundu. Op.Dr. Mine Fisun yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Hasta mahremiyetine özen göstererek önce ayrıntılı olarak hastalık öyküsü ve ardından muayene yapılmalıdır. Takiben usg incelemeleri ve gerekli tetkikler uygulandıktan sonra, vajinal muayenede ağrısız bir şekilde PAPS (smear) incelemesi için örnek alınır. Bu inceleme halk arasında rahim ağızı kanser tarama testi olarak bilinir. Cinselliğe adım attıktan sonra yılda bir kez düzenli olarak yaptırılmalıdır. Kadın Doğum check-up öncelikle düzenli takiple mümkündür. Bu yüzden doktorunuzun ön gördüğü sıklıkla muayenelerinizi ihmal etmemelisiniz” dedi.

“MEME USG,PAPS VE MAMOGRAFİ YILDA BİR KEZ MUTLAKA YAPTIRILMALIDIR”

Muayene sonrasında hastadan gerekli tetkikler istenildiğini belirten Op.Dr Fisun, “Bu tetkikler, laboratuvar ve radyolojik görüntüleme olarak doktorunuzun incelemesi için yapılır. Laboratuvar tetkikleri; hastanın kliniği değerlendirilerek istenen kan ve idrar testleri, radyoloji ise hastanın yaşı göz önüne alınarak mamografi, meme usg ve kemik yoğunluk ölçümleridir. Meme incelemeleri, 40 yaş altı hasta grubunda usg ancak, 40 yaş üstü hasta grubunda mamografi ve meme usg olup, yılda 1 kez paps ile aynı sıklıkta istenmektedir. Bu arada hastaya yapılan kan ve idrar testlerinin sonuçlarına göre ek rahatsızlıklar mevcutsa diğer branşlarla da sonuçları paylaşarak hastalara tüm tedavi olanakları sunulur” şeklinde konuştu.