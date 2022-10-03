Yapımı günler sürüyor! Kadınlar elleriyle hazırlıyor, milim milim ilerliyor

Tandır, yapımından kurumasına kadar meşakkatli bir sürecin ardından yaklaşık bir haftada ortaya çıkıyor.

Killi toprak, su ve saman naylon serili bir çukur içesinde iki gün bekletilip dinlendiriliyor.

Ardından ayaklarına giydikleri çizmelerle dinlendirilen malzemeleri karıştıran kadınlar, elde ettikleri çamurlardan tandır yapımına başlıyor.

Günde en fazla 10 santimetre çamur koyulmasıyla bir haftada tamamlanabilen tandırlar, büyük bir sabır ve özenle ortaya çıkıyor.

Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 20 kadın, yevmiyeye gitmemek için evlerinin önünde yaptıkları tandırla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

-"TANDIRLARIMIZ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR"

Tandır ustası 4 çocuk annesi Sibel Çatak (41), AA muhabirine, 25 yıldır toprak tandır yapımında çalıştığını söyledi.

Aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla tandır yaptığını anlatan Çatak, bu işin zor ve zahmetli olduğunu belirtti.

Tandırın ilmek ilmek işlenerek ortaya çıktığını aktaran Çatak, şöyle devam etti:

"Çamuru ıslatıyoruz ve saman ekleyerek ayaklarımızla güzelce yoğuruyoruz. Hazırlanmış çamurları ilmek ilmek işliyoruz ve bir hafta sonunda satışa sunuyoruz. Yaz aylarında havanın sıcak olmasından dolayı tandırlarımız bir haftada bitiyor. Kışın soğuk ve yağmur dolayısıyla kurumadığı için tandırların hazırlanması bazen bir hatta iki ayı buluyor. Evde oturmaktansa yevmiye gitmemek için tandır yapıyoruz ve eşlerimize katkıda bulunuyoruz."

Çatak, yaptıkları tandırların çok fazla talep gördüğünü, Hatay'ın yanı sıra Antalya, İstanbul, Mersin gibi illere de gönderdiklerini belirtti.

Tandır ustası 75 yaşındaki Mavi Çam da kendini bildiğinden bu yana bu işi yaptığını anlattı.

Bu iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını aktaran Çam, "Tandırların yapımında ortalama her gün 10 santimetre ilerliyoruz. Güneş olduktan sonra tandırlarımız bir haftada bitiyor. Yaptığımız tandırlarımız biberli, katıklı ve sade ekmek yapımında kullanılıyor. Büyüklüklerine göre tandırlarımızın fiyatları 50 ila 200 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Salih Çam, annesi ve kardeşinin yaptığı tandırlarla aile ekonomisine önemli bir katkı sağladığını kaydetti.