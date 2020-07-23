23 Temmuz 2020 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 17:35

Tesettür elbiseler ve kombinler her zaman alışveriş tutkunu olan kişilerin vazgeçilmez parçalarıdır. Özellikle yaz döneminde çok rahatlıkla kullanılabilecek tasarımların olması müşterilerimizin en büyük tercihi diye ifade ettiler. Ayrıca 2020 sezonun en moda tarzları ile tüm beğenileri kazanan tesettür elbise ve kombin modelleri, her zaman her yerde kullanabileceğiniz en özgün tasarımları ile gerek alışveriş siteleri, e- ticaret siteleri ve birçok instagram sayfalarında yer almaktadır. Bizlerde tüm takipçilerimizin en çok tercih ettiği yeni sezon kreasyonlara yer vermekteyiz dediler.

YENİ SEZONA DAMGA VURACAK SON TREND TESETTÜR ELBİSE MODELLERİ NELERDİR?



Yavuz ve Merve Çifti, 2020 sezonu yaz modası için özellikle kadınların şık görünümü dışında kullanılan kumaşların rahatlıklarını da tercih ettiklerini, günümüz modasına uyan pek çok farklı renk tonlarının kullanıldığı tesettür elbise modası, günümüzde en trend kombinlerle geliyor. Uçuş uçuş bir yaz sezonu geçirileceğini, özellikle ipek kumaşların en çok beğenildiğini ilettiler.

Sadece abiye olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen çift, günlük tesettür elbise modellerinin kol ve etek ucu bölümünde kullanılan çiçek ve motif detaylarının bu sene çok fazla ilgi görmektedir. Kullanımı oldukça kolay ve rahat olan bu tarz elbiseler, zarif görüntüsü ile de dikkat çekmektedir. Günlük tesettür elbise ve kimono modasında volan kollu tasarımlar da çok fazla beğeni alıyor. Ayrıca günlük tesettür elbiseler modasında kumaş kuşaklı ve deri motifli tasarımlar da bu sezon favori parçalar arasında yer alıyor.

Tesettür şıklığından vazgeçmeyen tüm kadınlarımız için onların özel zevkine yanıt verecek tarzlarda hazırlanan tesettür elbise modası, geniş model kataloğumuzla birlikte her zaman fark yaratmayı başarmaktadır. Özgün ve yalın stil çizgilere sahip olan ve tesettür giyim anlayışına uygun olarak tasarlanan elbise modelleri, kalitesi ile de farkedilmektedir.

Yavuz ve Merve çifti özellikle elbise modellerinde kullanılan cep detayları, minik gizli dokunuşları ile günlük hayatı sizler için daha kolay bir hale getirmektedir. 2020 yaz mevsimine uygun renk ve desenlerin tercih edildiği tesettür elbise modelleri ile her zaman bakışları üzerinize çekebilirsiniz diye ifade ettiler.