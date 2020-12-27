27 Aralık 2020 Pazar 12:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 12:10

"1870’lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?" sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner yarışmasının son bölümünde sorulan "1870 Şemseddin Sami romanı" sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Piri Reis haritalarının merak edilip araştırıldığı bu soru yarışmacıyı da izleyenleri de meraklandırdı. İşte 1870 Şemseddin Sami'nin Türk Edebiyatındaki ilk romanlarından olan eseri

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yayınlanan son bölümünde sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. İşte 1870’lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir? sorusunun yanıtı

1870'lerde Şemseddin Sami tarafından yazılan Türk edebiyatının ilk romanlarından olan eser hangisidir?

A- Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B-Felâtun Bey ile Râkım Efendi

C- Sergüzeşt

D- Araba Sevdası

CEVAP-A

Şemseddin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

1875’te yayımlanan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Türk edebiyatının ilk romanlarından biri olmasının yanında, sonraki yüzyıllarda edebiyatımızın odağında olacak olan kimi temel meselelerin de ilk defa işlendiği önemli kaynaklardan biridir.

Şemsettin Sami’nin, Osmanlı toplumunda özellikle kadın-erkek ilişkilerinin kapalılığını ve bunun getirdiği sorunları işaret ettiği romanı, aynı zamanda o dönem İstanbul’unun sokak ve ev hayatına dair, Türk ailelerinin yaşamına dair de önemli veriler içeriyor.