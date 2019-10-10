Bir gün bir kurt karıncalara misafir olmuş…

Havuç kurdu Bi Di Ki’nin maceralarını anlatan set, dört kitaptan oluşuyor. Küçük yaştaki okuru güzel hasletlerle donatmayı hedefleyen, Gülşen Ünüvar’ın yazdığı seti resimleyen Nurten Deliorman. Kitaplarda küçük havuç kurdu Bi Di Ki, aileye bağlılık, arkadaşça oynamak, yardımlaşma, paylaşma gibi insani değerleri, ormanda, pazarda yahut bir karınca yuvasında yaptığı sohbetlerle minik okura aktarıyor. Seride bilhassa “Bak Nasıl da Yardımlaşıyor” başlıklı kitabın hem çizimleri hem de hikayesi burada anılmaya değecek güzellikte. Küçük kurtçuğun karıncaların evine yaptığı ziyarette evsahipliğine dair her detay incelikle düşünülüp aktarılmış. Deliorman ve Ünüvar, sıcak aile ortamını ve yardımlaşmayı başarılı biçimde işlemiş…