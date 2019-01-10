Albert Einstein’dan bu yana en parlak fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking’in kişisel arşivinden ortaya çıkarılan Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar Alfa Yayınları Bilim Dizisinden yayımlandı. Yayıncısına göre; bilim insanları, teknoloji ve bilişim geliştiriciler, işadamları ve halk tarafından yöneltilen “büyük sorular”a Hawking’in makale, demeç ve röportaj şeklinde verdiği cevapların toplandığı bu kişisel arşivin çerçevesi ünlü fizikçinin ölümünden önce oluşturuldu. Kitap Hawking’in akademiden meslektaşları, ailesi ve Stephen Hawking Vakfı işbirliğiyle tamamlandı. Telif ödemelerinin belli bir kısmının hayır kurumlarına gideceği; Hawking’in hayatını anlatan Her Şeyin Teorisi adlı filmde Hawking’i canlandıran Eddie Redmayne’ın önsöz, Nobel Ödüllü bilim insanı Kip Thorne’un giriş, Hawking’in kızı Lucy’nin sonsöz kaleme aldığı Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar’ı, daha önce Hawking’in en önemli eseri sayılan yine Alfa Yayınları Bilim Dizisinden yayımlanan Zamanın Kısa Tarihi, Nikola Tesla’nın İcatlarım ve Hayatım (Alfa Yayınları, 2017), çok satan birçok felsefe kitabının yazarı İngiliz felsefeci Nigel Warburton’ın Felsefeye Giriş’inin (Alfa Yayınları, 2016) çevirmenliğini üstlenen aynı zamanda bir felsefeci olan, Mehmet Ata Arslan Türkçeye kazandırdı.

UZAYDA KOLONİLEŞME

Kip Thorne kitaba yazdığı “Giriş”te, kendisinin bunlarla mücadele etmek için yeterli beceriye, hikmete ya da özgüvene sahip olmadığını düşündüğü için kaçındığını söylediği “büyük sorular”ı , Hawking›in biliminde derin bir şekilde kök bulsun ya da bulmasın her zaman çekici bulduğunu söylüyor. Hawking’in kendisine göre daha fazla özgüvene, gerekli beceriye ve hikmete sahip olduğunu söylüyor. Geleceği öngörebilir miyiz? Bir kara deliğin içinde ne var? Zamanda yolculuk mümkün mü? gibi sorulara verdiği yanıtların Hawking’in biliminde köklü bir şekilde yer bulduğunu belirtiyor, Thorne. Bu bölümlerde Hawking’in bu konuları ayrıntılı bir şekilde tartıştığını da ekliyor. Evrende bizden başka akıllı yaşam var mı? Uzayda kolonileşmeli miyiz? Yapay zekâ bize üstün gelecek mi? gibi sorulara verdiği yanıtların ise Hawking’in biliminde derin bir şekilde yer etmemesine rağmen köklü bir hikmet içerdiğini söylüyor.

Hawking, insanların her daim bu büyük sorulara yanıt bulmak istediğini, kendisinin de fiziğe, kozmolojiye, evrene ve insanlığın geleceğine derin ilgisi olan bir bilim insanı olarak, yaşamını zihninde evreni dolaşarak geçirdiğini söylüyor. Kuramsal fizik aracılığıyla yanıt bulmaya çalıştığı bu soruların yanıtlarının bazısına yaklaştığımızı fakat henüz onlara ulaşamadığımızı belirtiyor. İnsanların gerçek bilimin kendilerinin anlayamayacağı kadar zor ve karmaşık olduğunu düşünmesinin önemli bir sorun teşkil ettiğini söyleyen Hawking insanların bu düşüncesine katılmadığını, kolay denklemler ve anlaşılır üslupla -kendisinin hayatı boyunca yapmaya çalıştığı ve yapmaktan keyif aldığını söylediği şey- sunulduğunda temel fikirlerin herkesin ulaşabileceği bir gerçeklik olduğunu da ekliyor.