FETÖ'nün anlatıldığı Girift İn kitabı çıktı

19 Kasım 2021 Cuma 17:03 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 17:03

Sezai Şengönül'ün Girift İn kitabı piyasaya çıktı. FETÖ'nün askeri alandan emniyet, kamu kamu kuruluşlarının ve diğer sivil ağlarını nasıl ördüğünün anlatıldığı kitabın yazarı, diğer kayyımlarla birlikte "yaşadığımız, gördüğümüz, şahit olduğumuz, gözlemlediğimiz, kulak verdiğimiz kimi olgulardan" oluştuğunu belirtiyor.



Şengönül'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1986'da Hava Harp Okulu öğrencilerine yaptığı konuşmadan "Bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş. Acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, maarifte, emniyet içerisinde ve bunların etkin mevkilerinde yerimizi alacağız. Harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak!..' sözlerine yer verilen çarpıcı bir kapakla okuyucuya sunulan kitapta FETÖ ile ilgili mevcut tasvirler, tanımlamalar, anlatımların "dükkanın içine dair olmakla beraber, asıl kurulu/kurgulanmış tezgahın işleyişine dair kullanılan argümanlardan, kurulan gizli tuzaklardan açıkça bahsedildiğini bildiriyor.

FETÖ paralel yapısının dişlilerine ve asıl iç mekanizma çarkının işleyişine dair tespitlerin yer aldığı Girift İn kitabının yazarı Sezai Şengönül, kitabı hakkında "Diliyorum ki bu kitapta yazılanlar, milletimizin daha çok da gençlerimizin ve gelecek nesillerin günümüzdeki gelecekteki tarih bilinçlerine bir meşale olsun, her daim katkı sağlasın. Yakın geçmişte yaşadığımız, "acı ve sisli ortamlar" ileride bahse konu olduğunda onlara bir projektör olsun. Doğup büyüdükleri, palazlandıkları, ekmeğini yiyerek suyunu içtikleri bu ülkeye, yöneticilerine, masum halkına ve bizlere "global hainler" ile bir olup taş atan, beddua eden bütün hainlere de, "Türkiye adına, Türk milleti adına..." bir cevap olsun!" diye konuştu.