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Kitap

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6. kitabı 2021'de yayınlanacak

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin yazarı George R. R. Martin, serinin 6'nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:40
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Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarının büyük ilgisini çeken Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağı belirtildi. Açıklama ise, erisinin yazarı George R. R. Martin'den geldi. Martin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini evinde kitap yazarak geçirdiğini belirterek, Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağı kaydetti. " Kiatp çok heyecanlı olacak, 2021'e iddialı geliyoruz" diyen Martin, " Koronavirüs sürecinde evde olmam kitap üzerine daha çok yoğunlaşmam açısından oldukça faydalı oldu" dedi.

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