Geçinmeye niyet edin

TRT Diyanet kanalının sevilen ismi Tuba Kılıç’ın Dengi Dengine Evlilikler isimli kitabı Vadi Yayınları tarafından okura sunuldu. Bi Nebze isimli programıyla evli çiftlerin ve eş adaylarının dünyalarına tatlı dokunuşlar bırakan Kılıç kitabında, ailenin oluşumunda ve sürdürülmesinde eşlerin üzerlerine düşen görevleri ve mutlu evlilik hayatının olmazsa olmazlarını anlatıyor. “Bu kitabı; evliliğin serin gölgesi altında sevgi dolu gözlerle bakan çiftlerin bir zaman sonra hayatı cehenneme dönmesin derdiyle dertlendiğimden kaleme aldım.” sözleriyle kitabı yazma amacını vurgulayan Tuba Kılıç, ele aldığı bölümlerde bu amacın yol haritasını okurlarıyla paylaşıyor: “Neden Evleniriz?”, “Doğru Eşi Nasıl Bulurum?”, “Kadın ve Erkek Fıtratı”, “Evlilikte Keçi İnadı”, “Zor Eş Tipleri”, “Çocuk Yapmak Evliliği Kurtarır mı?”, “Evlilikte Rol Çatışması”, “Evliliğin Sosyal ve Bireysel Yanları”.

KESİK SANCISI GİBİ

“Aşk; ilk gördüğünde kalbini pır pır attıran değil, zaman geçtikçe yüzünde kelebekler uçuran adam veya kadındır. Sinir etse de seni, yüzüne bakınca içinde şefkatin sevgiyle yoğrulduğudur, kıyamadığındır. Aranız biraz limonî de olsa, sanki bir yerinde kesik sancısı var gibi duramadığındır. İnatlaştığın, saygısızlaştığın, çemkirdiğin ve bağırdığın değildir. Sardığın ve yandığındır. Bir insana verilecek en büyük şey hayattır, ömürdür! Ömrünü sermedikçe, hesabı kitabı bırakmadıkça o aşk bulunmaz! Hesap kitap olmadığında bir söz verilir; ta kalplerin en derinlerinden yankılanarak verilen o söz bir kutsal akittir” diyerek aşkı tanımlıyor Kılıç. Evliliklerde kriz yaşamamak için niyeti iyi almak gerektiğinin altını çiziyor: Geçinmeye niyet alın.

Yapılan evliliklerin boşanmaya gitme hızının son derece arttığı günümüzde, evliliklerin onarılabilecek yanlarını fark ettiren; evliliğin dinamiklerini bildiren; toplumsal yozlaşmanın ve suç oranlarının arttığı, ahlaki ve insanî değer yargılarının yok olmaya yüz tuttuğu, bencilleşen şu çağda evliliklerin bireyselleşmemesi için, -hâlâ az da olsa- koruyabildiğimiz kadar korumamız ve sarılmamız gereken kavramların olduğunu hatırlatan Kılıç’ın Dengi Dengine Evlilikler kitabı, çiftler için başucu kitabı niteliğinde.