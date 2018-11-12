Hayatı edebiyatla kuşatın!

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bugün açılıyor. 18 Kasım’a dek sürecek olan fuar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek. Yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

SELİM İLERİ ETKİNLİKLERİ

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana teması kapsamında edebiyatın ve kitapların hayatımızdaki önemini hatırlamak üzere yine dolu dolu bir etkinlik programı ile okurları buluşturacak. Fuar, birbirinden değerli konukların ve Onur Yazarı Selim İleri’nin katılımıyla düzenlenecek pek çok edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Fuarın Onur Yazarı Selim İleri Fuarın Onur Yazarı Selim İleri etkinlikleri kapsamında Notre Dame de Sion’lular Derneği tarafından 10 Kasım’da düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Edebiyatı Seçmek” paneli Selim İleri’nin de katılımıyla gerçekleşecek. Everest Yayınları ve TÜYAP işbirliğiyle Selim İleri’nin yaşamı, edebiyatı ve eserleri çeşitli panel ve söyleşilerde ele alınacak. 10 ve 18 Kasım tarihlerinde iki farklı oturum olmak üzere “Selim İleri Edebiyatı” konulu paneller; 11 Kasım tarihinde Selim İleri’nin de katılımıyla Türkan Şoray ve Faruk Şüyün’ün konuşmacı olacağı “Arkadaşım Selim” söyleşisi ve 18 Kasım tarihinde “Selim İleri ve Sonraki Kuşaklar” paneli düzenlenecek.

BUNLARI KAÇIRMAYIN

Ayrıntı Yayınları’nın düzenlediği, Özlem Belkıs, Duygu Kankaytsın’ın katılacağı “Sanatın Gölgedeki Kadınlarını Konuşuyoruz - Tarihi Erkekler Yazarsa” söyleşisi, Nebil Özgentürk’ün katılacağı ‘Sanat’ın Gücü’ söyleşisi, Ercan Kesal’ın katılacağı ‘Hayata Açılan Bir Pencere: Metin Erksan Sineması’ başlıklı söyleşi, Turgay Fişekçi, Metin Cengiz, Gökhan Cengizhan, Yavuz Özdem’ın katılacağı ‘Edebiyat Dergiciliği’ paneli, Cem Bayındır, Nazmi Bayrı, Burak Erdemir, Hasan Kantarcı, Sıla Okur, Tahsin Şimşek, Serdar Yegül’ün katılacağı ‘Türk Edebiyatı’nda Çeviri Konusu Nedir ve Türkçe’nin Geleceği Var mı?’ başlıklı panel, Mete Yarar’ın katılacağı ‘3. Dünya Savaşı Başladı mı?’ başlıklı söyleşi fuarın kaçırılmaması gereken etkinliklerinden.

Mustafa Kemal Atatürk, fuarın açılış günü olan 10 Kasım 2018 Cumartesi günü düzenlenecek etkinliklerle TÜYAP’ta anılacak. Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği “Mustafa Kemal Atatürk’e Yakından Bakmak” isimli söyleşide İpek Çalışlar ve Teyfur Erdoğdu; İnkılap Yayınları tarafından düzenlenen “Atatürk Etkisi” söyleşisinde ise Sinan Meydan konuşmacı olacak.

İstanbul Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak. Aynı zamanda Çocuk Atölye Alanı’nda düzenlenecek atölye çalışmalarında fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecektir. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 18 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.