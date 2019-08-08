31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4914
  • 6,1765
  • 263.667
  • 98056.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KİTAP

  1. Haberler
  2. Kitap

Hayır diyebilenlerin hikayesi

Aşağılanmaya Hayır, 1930’ların Paris’inde arkadaşlarıyla siyahi hareketini başlatan genç şair Aimé Césaire ve Fransa’nın eski kolonilerinde yaşayan halkların katlandıkları aşağılanmaları konu alıyor.

  • SEVDA GÜLYÜZ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hayır dizisi yaptıklarıyla, düşünceleriyle dünyanın daha yaşanılır kılınmasına katkıda bulunan tarihsel figürlerin hayatlarını anlatan bir dizi. Fransız Actes Sud Yayınevi’nin dizisi bu ay Türkçe olarak da yayınlandı. “Hayır Diyebilenlerin Hikayesi” sloganıyla okuyucuya sunulan dizinin ilk beş kitabı; Nimrod’un Aimé Césaire-Aşağılanmaya Hayır, Elsa Solal’ın Olympe de Gouges-Kadınlara Ayrımcılığa Hayır, Anne Blanchard’ın Rosa Luxemburg-Sınırlara Hayır, Chantal Portillo’nun Gandhi-Şiddete Hayır,  Raphael Jerusalmy’nin Denis Diderot-Cehalete Hayır’ı oldu. 

ŞİİRLE, ŞİDDETLE KARŞIYIZ

Cehalete Hayır-Denis Diderot; romanlardaki gibi yaşantı süren, gençliğinde burjuva ahlakının dayattığı yasaklara ve döneminin din adamlarının öğretilerine karşı çıkan, herkesin ulaşabileceği özgür bilgi kaynağı yaratma arzusu içinde olan Aydınlanmanın en önemli karakterlerinden birini, eğlenceli ve şiirsel bir şekilde keşfetmemizi sağlanıyor. Şiddete Hayır-Gandhi; şiddetsiz direnişiyle Martin Luther King, Nelson Mandela gibi tarihsel figürlere örnek olmuş, doğum günü olan 2 Ekim, BM Genel Kurulu tarafından Dünya Şiddete Hayır günü ilan edilen Gandhi’nin ayrımcılığa, eşitsizliğe, bağımsızlık karşıtlığına adanmış yaşamını etkileyici bir biçimde gözler önüne seriyor. Sınırlara Hayır- Rosa Luxemburg tek ideali sömürünün olmadığı bir dünya kurabilmek olan Rosa Luxemburg’un Polonya’da başlayan serüvenine tanık oluyoruz. Kadınlara Ayrımcılığa Hayır-Olympe de Gouges; Gouges’un Fransız Devrimi sırasında hem özgür bir kadın olarak yaşama hakkını hem de diğer kadınların haklarını savunurken giriştiği mücadeleyi okuyoruz. Aşağılanmaya Hayır- Aimé Césaire’da ise 1930’ların Paris’inde arkadaşlarıyla siyahi hareketini başlatan, edebi eserlerinde depolitik mücadelesinde de sömürgeci reflekslere karşı savaşan ve siyahilerin onurunu koruyan Martiniqueli genç şair Aimé Césaire’ın ağzından Fransa’nın eski kolonilerinde yaşayan halkların katlandıkları aşağılanmaları ve çektikleri acıları dinliyoruz.  

Kendi alanlarında, yaşam koşullarında yenilikçiliğe, tabuları yıkmaya, insanların özgürleşmesine kendisini vakfeden bu reformist ve aykırı insanların hayat hikayeleri geçmişe ışık tutarken geleceğe dair de atılması gereken adımları bizlerle paylaşıyor. 

                                        

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA