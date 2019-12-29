İnsanın algılarını ne değiştirir? İşte bilmeniz gerekenler

29.12.2019 12:00 - Güncelleme: 29.12.2019 12:00

Steve Rother&Grup’un insanın “hayatta kalma güdüsünden birlik güdüsüne geçişi” üzerine kaleme aldığı “Hatırla” kitabı, Semra Ayanbaşı’nın çevirisiyle Akaşa Yayınları tarafından kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Yazar, kitabının her bölümünde modern dünyanın karmaşası içerisinde kaybolan “insanlığa” dikkat çeker. Üzüntü ya da sıkıntı duyguları çoğunlukla insan algısındaki hızlı değişimlerden kaynaklanır. Kitaba göre kendi yansımasına korkusuzca ve yargısızca bakacak cesarete sahip olanlar için ödüller büyüktür.

“Zamanla bildiğiniz tüm ilişkileriniz üzerinden yeniden düşünmeniz gerekecek. Bunu bir zorluk alanı olarak görebilirsiniz. Durumun böyle olması gerekmez. Sizin dünyanıza tüm bu uyumlanmaları, titreşim değişimini telafi edip dengelemek için yaptığınızı anlamanız önemlidir.”





“HER DÜŞÜNCENİN BİR RENGİ VARDIR”

Suyun elektriksel ve manyetik özellikleri bakımından insan psikolojisinde önemli bir etken olduğunu belirten kitap, suyun özel bir enerji biçimi olduğunu vurgular. Gezegenin titreşimleri hızlanırken bizler her gün farklı fenomenlerle karşılaşır, bunları yaşamamızla bütünleştirmeyi çalışırız.

“Şimdi sizden kafanıza giren her düşünce için bir renk hayal etmenizi, o düşünceye bir renk vermenizi isteyeceğiz. Bu bir yargılama değil, sadece bir izlenimdir, o düşünce size hangi rengi hissettirmektedir? Her yeni düşünce kafanıza girdiğinde, onun renginin farkına varın. Renkleri yargılama ihtiyacını bırakın, çünkü iyi ya da kötü renk yoktur.”

Duygu ve düşüncelere farklı bakış açısı getirmek isteyen okurlar için “Hatırla” kitabı keyifli bir kaynak teşkil ediyor.