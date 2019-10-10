22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8584
  • 6,4647
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KİTAP

  1. Haberler
  2. Kitap

İnsanoğlu umuda karşı çok acımasız

Ali Tufan Koç romanını yazarken en çok “Yalnızlık mı seni yazarlığa itiyor yoksa yazarlık mı seni yalnızlaştırıyor?” sorusunun aklının kurcaladığını söylüyor.

  • TAHSİN KAPLAN
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ali Tufan Koç’un ilk kitabı Kimse Ölmez Bu Şehirde, kurmaca günlük gibi kaleme alınmış, bildiğimiz roman formundan uzak bir metin. Günlük dil ve aforizma kullanımı oldukça yoğun. Yazar, günlük akımların yarattığı yeni dili ustaca kullanmış romanında.

Kimse Ölmez Bu Şehirde’nin klasik roman örgüsünden farklı bir kurgusu var. Nasıl tanımlamalı, tarif etmeli? 

Belki, “novella” ile “kurmaca günlük” formu arasında bir yerde kalan, “deneysel bir metin” olabilir, illa bir tanıma ihtiyaç duyarsak. Çok da takılmamalı tanımlara. Ne geldiyse başımıza, kategorize etmelerden ya da bir kalıba uyma çabasından geldi. Bazı hikayeleri, insanları, oldukları haliyle bırakmalı.

Kitapta bazı bölümler, aforizmalardan oluşuyor. Günümüz metinlerinde, belki sosyal medya kullanım/tüketim alışkanlığının da etkisiyle, daha sık aforizma kullanımlarına rastlıyoruz.

Aslında Batı’ya has bir söyleyiş biçimi aforizma. Bizdeki vecizeye benzer ancak daha uzun ve felsefi. Her dönem ve kuşak, kendi dilini yaratıyor. Bu, bazen bilinen bir formun güncel bir uyarlaması olabiliyor. Aforizma ‘patlaması’ da günlük dili, ihtiyaçları ve akımları incelediğinde son derece anlaşılır. Kitapçılar, Freud’un, Proust’un, Nietzsche’nin aforizma kitaplarından geçilmiyor ki bu da şahane bir tablo. Oturup cilt cilt Freud okuyacağı olmayanlara nefis hizmet. İki satır, iki satırdır. Ne güzel işte. 

Bir söyleşinizde “Bu kitap beni yazar yapmadı, bir yazar gibi düşünmeye, bakmaya, yaşamaya dair bir pratik yapmamı sağladı” demişsiniz. Sizce nasıl yazar olunur, kime yazar denir? 

İyi edebiyat, kişilikli yazarlık, bence biraz da azim meselesi. “Yazmadan yazar olunmuyor” demişti Andre Aciman. Acelemiz yok. Deneye yanıla, düşe kalka, buluruz yolumuzu. 

Bu kitabı yazma sürecinde kafanızı en çok kurcalayan meseleler neler oldu?

Yalnızlık mı seni yazarlığa itiyor yoksa yazarlık mı seni yalnızlaştırıyor; sanırım en çok bunu anlamaya çalıştım. Yazdıkça insanın kararmalarını daha iyi anladım. Bu karartıların da yalnızlığın da korkulacak bir yanı olmadığını fark ettim.  

Siz neler öğrendiniz yazdığınız hikâyeden? 

“Acı” kelimesini aslında anlamı dışında kullandığımızı… Acıdan parçalandığını hissettiğinde, acıyacak bir yerin kalmadığında, tuhaf bir hafifleme hissediyorsun aslında.  Çirkinliğin tam ortasında eşsiz bir güzellik nefretin en dibinde saf bir sevgi yatıyor. Bu hisleri, kavramları birbirinden ayırmak kainatın akışına ters. 

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! 1'i bebek, 1'i çocuk 6 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Kardeş ülkeden Türkiye'ye tam destek

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Hepsi imha edildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Hepsi imha edildi

RTÜK'ten hassasiyet çağrısı

RTÜK'ten hassasiyet çağrısı

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!

Münbiç'in duvarlarına yazdılar: Ey Erdoğan, İslam ümmetini kurtar!
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

Terör örgütünden hain saldırı!

Terör örgütünden hain saldırı!

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj!

Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA