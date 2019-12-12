İslam’ın ilk öğretmenleri

Çocukken uyanır uyanmaz mutfağa koşup maarif takviminin bir gün öncesini gösteren yaprağını koparır ve önünü arkasını baştan sona hevesle okurdum. Yetişkinlik hayatıma yön verdiklerini sonradan fark ettiğim birçok dini mesel ve kıssa, o günlerde nakşolmuş olmalı zihnime. Okumayı seven her çocuk gibi, takvim yapraklarının yeri ve hikâyeleri ayrıydı bende. Sinan Yağmur’un Ravza’nın Yıldızları ismi altında topladığı sahabe hikâyelerini okurken, bir tatil dönüşü birikmiş takvim yapraklarını okumanın o keyfini yaşar gibi oldum.

Ravza’nın Yıldızları, eş zamanlı yayımlanan üç ciltten oluşuyor. İlk kitapta Hz. Ebû Bekir, Hz. Hamza ve Selman-ı Fârisî’den bahseden Yağmur, ikinci ciltte Hz. Ömer, Hz. Musa’ab b. Umeyr ve Hz. Ebû Zer’in hayatlarına çağırıyor okuru. Üçüncü kitap ise Hz. Osman, Hz. Bilal-i Habeşî ve Hz. Hâlid b. Velid’i konu alıyor. Yazar, her bir sahabenin kişiliğini yaşanmış hadiseler üzerinden anlamamızı sağlamaya çalışıyor. Bu dokuz önemli şahsiyeti anlatırken, her biri için kronolojik bir çizgi takip edilmiş. Hepsinin çocukluğundan, İslamiyet öncesi hallerinden, İslam’ı seçmelerinden ve sonrasındaki hizmetlerinden kesitler sunulmuş okura.

SADAKAT YENİDEN

Hz. Ebû Bekir’i okurken dostluğu ve sadakati düşünüyoruz yeniden. Azmi ve merhameti hatırlıyoruz. Hz. Hamza’ya dair anlatılan hikâyelerde, İslam’ın ilk komutanının, Çöl Aslanı’nın hayatına şahit olurken cesaretin, bağlılığın, doğrudan şaşmamanın önemini bir kez daha kavrıyoruz. Hz. Ömer, Sinan Yağmur’un üç ciltlik çalışması içinde en çok üzerinde durduğu isim. Yirmi bir ayrı başlık ve yirmi bir ayrı hikâye ile belki de yaşadığımız dönemde en çok hatırlamamız gereken faziletleri hatırlatıyor bize. İslam’ın ilk öğretmeni Mus’ab b. Umeyr, ilk müezzin Bilal-i Habeşî, yalnızlık pahasına dürüstlükten vazgeçmeyen Ebû Zer, sarsılmaz imanıyla edep ve haya timsali Hz. Osman ve askerî bir deha olarak anılan Hâlid b. Velid her bir kıssalarıyla okurların yolunu aydınlatacak.

Ravza’nın Yıldızları

Sinan Yağmur

Kapı Yayınları