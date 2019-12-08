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Kaimo’er: İşte Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği dünyadaki birçok ülke ve lidere örnek olmuştur. Hakkında binlerce yazı kaleme alınan Atatürk, Çinliler tarafından Kaimo’er (Kaymoar) olarak anılan devlet adamıdır. Kopernik Kitap, Çin’de yazılan ve Türkiye’de ilk defa okuyucuyla buluşacak olan 'Kaimo’er' eserini kitapseverlerin beğenisine sundu. İşte Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi...

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kopernik Kitap, Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi “Kaimo’er” isimli eserini, Prof. Dr. Giray Fidan çevrisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu. Çin’de kaleme alınan ve Türkiye’deki okurlarla ilk defa buluşacak olan Kaimo’er, 1930’larda Çin’deki yaşamın yanı sıra Çin halkının Atatürk ve Türkiye’ye olan ilgisini gözler önüne seriyor.
 
“ÇİN, TÜRKİYE’NİN KURUCU LİDERİNİ ÖRNEK ALDI”
 
Mustafa Kemal, Çinliler tarafından Kaimo’er (Kaymoar) olarak anılan büyük bir devlet adamıdır. Eser, Atatürk’ün liderliği ve o dönemki Türkiye hakkında da bilgiler verir. Kapsamlı araştırma sonucu kaleme alınan kitap, 148 sayfadan oluşuyor.
 
Eserde, 1930’larda en çalkantılı dönemini yaşayan modern Çin Devleti’nin bir taraftan Japon işgali, Batı’yla eşitsiz ilişkiler ve diğer taraftan da ülke içindeki politik fraksiyonlar arasında devam etmekte olan kanlı çatışmalar sebebiyle ortaya koyduğu varoluşsal mücadelede Türkiye’nin kurucu liderini nasıl bir örnek figür olarak kabul ettiği gözler önüne seriliyor.
 
Türk ve dünya siyaseti üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi “Kaimo’er” keyifli bir kaynak olacaktır.

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