Mazhar Osman, Fikret’in narsisizmini meziyet görürdü

Bu ay Everest Yayınları Beşir Ayvazoğlu’nun iki biyografi kitabını birden yayınlıyor. Biri Haşim; güncellenmiş ve gözden geçirilmiş yeni baskısıyla okura ulaşacak. Bir diğeri ise geniş hacmi ve muhtevasıyla dikkat çeken Fikret kitabı. Çok yönlü bir sanatkâr olan Fikret’i zaafları ve meziyetleri, doğruları ve yanlışlarıyla anlatmayı gaye edinmiş Ayvazoğlu. Karmaşık ruh dünyasına nüfuz etmekte ise epey zorlanmış…

Altı yüz sayfayı aşkın bir biyografi… Tevfik Fikret ile ilgili yapılmış en kapsamlı çalışma sanırım. Onunla ilgili kapsamlı çalışma fikri ilk ne zaman ortaya çıktı? Nasıl bir çalışma ile kitap haline geldi?

Biliyorsunuz, bir hayli edebî biyografi yazdım. Yahya Kemal, Mehmed Âkif, Ahmet Hâşim, Peyami Safa, Florinalı Nâzım, Midhat Cemal Kuntay, Asaf Hâlet Çelebi… Asaf Hâlet hariç, hepsinin yolları Tevfik Fikret’le kesişmiştir. Hâşim’in Mekteb-i Sultanî’den, yani Galatasaray Lisesi’nden hocası, hocası, Peyami Safa’nın isim babası ve babası İsmail Safa’nın çok yakın arkadaşı, son yıllarında Yahya Kemal’in yakın dostlarından biri, Florinalı Nâzım’ın da hem hayattayken çevresinde bulunduğu hem de 1918’den itibaren her yıl 19 Ağustos’ta ihtifaller düzenleyerek andığı şair... Mehmed Âkif’e gelince… Fikret’le günümüze kadar uzanan kavgasını göz ardı etmek mümkün değildi. Başka bir açıdan bakınca Âkif’le Fikret aynı damarlardan beslenmiş, fakat zamanla çeşitli sebeplerle birbirinden uzaklaşmış, benzer hassasiyetlere sahip düşman kardeşler gibi görünüyorlardı. Ama Fatin Gökmen ve Hüseyin Kâzım Kadri gibi müşterek dostları, ayrıca Midhat Cemal Kuntay gibi ikisine de toz kondurmayan hayranları vardı. Sözün kısası, Fikret, biyografisini yazdığım hemen her şair ve yazarın hayatına bir şekilde karışmıştı. Kitabın önsözünde de anlattım; bir gün bir sahaftan Halûk’un Defteri’nin ilk baskısını hatırı sayılır bir fiyata satın alıncaya kadar Fikret biyografisi yazmak gibi bir niyetim yoktu. Şairin kendi el yazısıyla basılan ve tasarımıyla üstün bir estetik zevki yansıtan bu taşbaskısı kitap, kapağından baskıda kullanılan mürekkebin rengine kadar her şeyiyle çağdaşlarından çok farklı bir sanatkâr şahsiyetine işaret ediyordu. Her şeyiyle kendi eseri olan Aşiyan için de aynı şeyler söylenebilir. Bir süre sonra kendimi Fikret hakkında yazılmış -çoğunu daha önce çeşitli vesilelerle gözden geçirmiş olduğum- kitapları yeniden okurken buldum ve onun yaşadığı yılların havasını teneffüs edebilmek için başta Servet-i Fünun olmak üzere gazete ve mecmua koleksiyonlarını taramaya ve bir eşref saatte de yazmaya başladım. Nasıl bir çalışma sorusuna nasıl cevap verebilirim, bilmiyorum. Gece gündüz, hummalı bir çalışma…

Âkif-Fikret kavgasında durduğunuz yer belliydi. Biyografiyi hazırlarken objektifliğinizi nasıl muhafaza ettiniz?

Evet, dediğiniz doğru, Âkif-Fikret kavgasında durduğum yer bellidir. Ama ben bir biyografi yazarı olarak sempati ve antipatilerimi paranteze almam gerektiğini çok çabuk öğrendim. Biyografi yazarının vazifesi ne put yontmak ne de şeytan yaratmaktır. Tarihte olup bitmiş hadiselere taraftar veya muhalif gözüyle bakmanın doğru olmadığını, sadece anlamaya ve anlatmaya odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Eskilerin “fart-ı muhabbet” dedikleri aşırı sevgi ve hayranlık da, aşırı nefret ve öfke de insanı körleştirir. Çok sevdiklerimizin hatalarını görmez veya görmezden gelir, nefret ettiklerimizde ise hatadan, kusurdan başka bir şey görmeyiz. Ciddi bir biyografi yazarı bundan özenle kaçınmak zorundadır. Netice olarak, Fikret’i zaafları ve meziyetleri, doğruları ve yanlışlarıyla anlattığımı zannediyorum. En azından bunun için özel bir gayret gösterdim.