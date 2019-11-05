Öfkenin kaynağı kendini ululamandır

Kelâm, Muhabbet, Hiddet, Vicdan, Eşitsizlik, İmân ve İtikâd, Ruh, Ölüm ve Dua Harbiye Nezaret Dairesi Tercüme Şubesi Rusça Mütercimi Binbaşı Ali Fuad tarafından Rusçadan Osmanlı Türkçesine çevrilmiş Tolstoy kitapları. Bu kitaplar Tolstoy’un din ve felsefe konusundaki düşüncelerini barındırması bakımından önemli. Cağaloğlu Yayınları bu kitapların Osmanlıca orijinal metinlerini Latin harfleriyle Tolstoy’un Risaleleri I-II adı altında iki cilt olarak bir araya getirmişti. Şimdi ise sadeleştirilmiş, günümüz Türkçesiyle tek kitapta toplandılar: Ölüm ve Yaşam Üzerine Düşünceleri.

ÖFKE ÜZERİNE

“Eğer vücudunda bir rahatsızlık hissedersen bir şeyin hoş olmadığını anlarsın. Örneğin, yapmaman gereken bir şeyi yaparsan ya da yapman gereken bir şeyi yapmazsan. İnsanın manevi hayatı da böyledir. Eğer bir keder, öfke ve kötü düşünce hissedersen bil ki ya sevmemen gereken bir şeyi seviyorsun ya da sevmen gereken bir şeyi sevmiyorsun.” Tolstoy kalbin kapısında bekleyen şeytanın öfkeyi kötülük ile birleştirmekte mahir olduğunu söylüyor. Kitapta öfkenin en önemli kaynaklarından birinin insanın kendini ululaması olduğu üzerinde çokça duruluyor.

Cağaloğlu Yayınları Tolstoy’un Felsefeî Hayat adlı kitabını da yakında okur ile buluşturacak. Tolstoy’un kendisine göre yorumladığı Hz. Muhammed’e ait hadislerin “Rusçası-Türkçesi-hadisin aslı-mutasavvıfların hadis içeriğine uygun kelâmları” şeklinde yer aldığı bir kitap da tezgahta bekliyor.