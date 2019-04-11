Ördek yürekli minik bir kız

Genelde denir ki, babası yazar olan kız çocuklarının hayatı çok zordur. Belki de bu sadece bir şehir efsanesidir... Bu konuda şu an için kesin olan tek bir şey var: Size burada tanıtmak istediğim, daha da ötesinde satın alıp okumanızı önermek üzere olduğum Ördek Olsun Yüreğim, sıradan bir kitap değil. Tam da böyle bir kız çocuğunun durumu aslında. Bir başka deyişle de küçükken kurulan bir hayalin büyüyünce, -büyümek ne demekse artık, onu hiç bilemiyorum- gerçekleştirilmesi çabası.

Büyüklerin o kasvetli ve gerçekten çok sıkıcı dünyası için nasıl da sıradan bir gündür aslında... Ama kitaptaki ana karakterimiz Nihu için o gün kesinlikle öncekilerden çok daha farklıdır. O gün, çocukluk hayatı boyunca sahip olduğu en önemli masalcı olan babasının, dağların ötesindeki o koskocaman şehirden yanında bir kitapla, hem de üstünde kendi adının yazdığı bir kitapla gelerek sürpriz yaptığı gündür... İlginçtir, küçük bir çocuğun aklının nasıl çalıştığını büyükler hiçbir zaman anlamamıştır; ilginçtir çünkü “büyümek” dedikleri şey, temel olarak onların çocukların dünyasından uzaklaşmaları ve çocuk aklını kullanmayı unutumalarıdır aslında. Bunun nasıl olduğu da halen açıklanamayan bir şey, büyümenin getirdiği bir yan etkidir.