''Project Finance'' kitabının tanıtım töreni gerçekleşti

SOCAR Türkiye'nin deneyimli çalışanlarının uluslararası hukuk ve finans uzmanlarıyla ortak çalışması ve Koç Üniversitesi'nin akademik desteğiyle hazırlanan "A Practical Guide to Project Finance – Principles, Practices and Case Studies" kitabı, SOCAR'ın Bakü Yüksek Petrol Okulu'nda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

SOCAR Türkiye'nin stratejik yatırımı olan STAR Rafineri örneği üzerinden proje finansmanı teorisini somutlaştıran bu kapsamlı çalışma, STAR Rafineri'den alınan gerçek vaka çalışmaları kullanılarak hazırlandı. Kitap, proje finansmanı, mühendislik, hukuk, enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları alanlarında çalışan uzmanlar için olduğu kadar, akademik camiada da önemli bir referans kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Etkinlikte verilen bilgilere göre, kitap sadece finans odaklı bir teknik kaynak olmaktan öte, büyük ölçekli projelerin kavramsallaştırılmasından uygulanmasına kadar uzanan çok yönlü bilgi ve deneyimi yansıtmaktadır. Proje finansmanının bölgede stratejik bir uzmanlık alanı haline geldiği ve kitabın bu alandaki gerekli bilgi tabanını sistematik bir şekilde sunduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda, kitabın takım çalışması kültürünü teşvik etme, karmaşık projelerde karşılaşılan sorunları çözme ve büyük ölçekli fikirleri uygulama konusundaki katkıları da belirtilmiştir.

Teorik ve pratik yaklaşımları birleştiren bu kitap, enerji ve altyapı projeleri için küresel vaka çalışmaları, finansman modelleri, yasal çerçeve ve proje yönetimi yaklaşımlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Uluslararası uzmanların görüşlerini SOCAR Türkiye'nin saha deneyimleriyle bir araya getiren bu eser, akademisyenlerden yüksek lisans öğrencilerine, genç profesyonellerden bu sektörde uzmanlaşmak isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Bu kitap ayrıca SOCAR çalışanlarının profesyonelliğini, yüksek yetkinliğini ve kendi alanlarında kurumsal bilgi alışverişine verdikleri önemi açıkça göstermektedir. Alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan bu kitap, SOCAR Türkiye'nin bilgi tabanını uluslararası standartlara uygun bir referans kaynağına dönüştürerek bölge için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu özelliği ile kitap, SOCAR'ın Bakü Yüksek Petrol Okulu öğrencilerine de ilham kaynağı olacak ve onlara gerçek projelerden öğrenme, profesyonel bir bakış açısı kazanma ve kariyer gelişimlerini güçlendirme fırsatı sunacaktır.