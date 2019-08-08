31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4914
  • 6,1765
  • 263.667
  • 98056.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KİTAP

  1. Haberler
  2. Kitap

Şehirde masal, köyde metel

Naki Tezel’in 1930’lu yıllarda köy köy dolaşarak titizlikle derlediği masal seçkisi Türk kültürünün kaynak eserlerinden biri.

  • ALİ YORULMAZ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk folkloruna muazzam katkı sunan Naki Tezel’in 1930’lu yıllarda başladığı çalışmaların sonuçlarından biri Türk Masalları. 54 dört masalı içeren kitap  Alfa Yayınları tarafından yayımlandı.  Naki Tezel “masal” kelimesinin, Kamûs-ı Osmânî’ye göre, halk dilinde meşhur olan, adap ve öğütleri anlatan “mesel”in değiştirilmiş şekli olduğunu belirtiyor. Bütün şehirlerimizde “masal” kelimesi kullanılmasına rağmen, yurdumuzdaki kasaba ve köylerin çoğunda “mesel”, bazı yerlerde de “metel” ve “matal” kelimesinin kullanıldığını da ekliyor. Tezel, bir millet için zengin hazineler olarak nitelendirdiği halk masallarının birçok bilim için de harika kaynaklar olduğunu; milletin eski seciyelerinin, eski ülkülerinin, halk medeniyetinin eski izlerinin masallardan çıkarılabileceğini vurguluyor. Tezel’e göre; bir toplumbilimcinin toplumun  kuruluşunu ve ana unsurlarını nitelendirmede, halk kültürünün temellerini araştırmada; bir tarihçinin bazı önemli tarihi olayları aydınlatmada; bir dilbilimcinin bütün deyimlerin kök ve parçalarına rastlama konusunda masallardan faydalanabileceğini belirtiyor. Kısacası her türden yazın emekçisinin masallardan ilgi çekici konular devşirebileceğine değiniyor. 

“Türk Kültürü Kaynak Eserleri” dizisi çerçevesinde yayınlanan Türk Masalları, Tezel’in 1933-1958 yılları arasında, başta özellikle İstanbul ve Ankara (bazı kaza ve köyleriyle) olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde büyük bir sabır ve titizlikle derlediği yüzlerce masal arasından seçilerek meydana getirilmiş. Tezel’in Türk Halk Bilmeceleri (1969) adlı çalışması konuyla ilgili ilk eserlerden biri olma özelliğine sahiptir. Derleyip yayımladığı masallarda kaynak kişilerin anlattığını aynen vermek yerine, olay ve motiflerini bozmadan kendine göre yeniden kaleme almasıyla dikkati çeken Tezel, Halk Bilgisi Haberleri dergisinde (1936-1938) 24 sayı süren “İstanbul Masalları” dizisi yayımlamıştır. Bu derlemesiyle Macar Türkolog, Türk dilbilimi ve halk edebiyatı uzmanı Ignacz Kunos’tan sonra İstanbul masalları üzerine çalışan ikinci araştırmacı olan Naki Tezel’in belli başı masal kitapları; Keloğlan Masalları (1936), Altın Araba (1942), Peri Kızı (1945), Konuşan Kaval (1946), Altın Bülbül (1953), Talih Kuşu (1960)  ve sık sık yeni baskısı yapılan 1938 tarihli Türk Masalları’dır. 

 

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA