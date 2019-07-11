Simone de Beauvoir’nın iğneleri yakın dostlarına

Simone de Beauvoir’ın en bilinen romanlarından biri olan Mandarinler İlkay Kurdak çevirisiyle Alfa Yayınları tarafından tekrar okurla buluşturuluyor. Goncourt Ödülü kitap, II. Dünya Savaşı yıllarında Paris’teki sol entelektüel camianın panaroması olma özelliğini taşıyor. Karakter tahlilleri ve dönemin siyasi atmosferini anlatmada cesur davranan Simone de Beauvoir, kitapta ‘entelektüel dev’lere ciddi eleştiriler getiriyor. Savaş yıllarında Nazilere karşı gösterilemeyen mukavemet yazarın ele aldığı temel konulardan. Aydınlar ve elitist yaklaşımları yazarın iğnelerinden kurtulamıyor. Yayınlandığı dönemde büyük fırtınalar koparan kitabın magazin boyutlarında seyreden camia ve dedikoduları içerdiğini de söylemek gerek. Kitabın dili de bununla orantılı olarak esprili, samimi ve gerçekle örtüşen özelliğe sahip. Aşk ise kitabın ana izleğini oluşturuyor. Eski Çin’de ulema sınıfı için kullanılan bir tabir imiş mandarin. Eğitimli sınıfa olan atıf kitabın isminde belirleyici. Simone de Beauvoir da Fransız mandarinlerin bilinmeyen öyküsünü anlatıyor romanında. Albert Camus, Andre Malraux, Boris Vian, Sartre bu romanın kahramanlarından. 800 sayfaya yakın Mandarinler dönemin siyasi, entelektüel ve edebi atmosferini solumak için birebir.