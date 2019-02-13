'Siz bir de yazmadıklarımı görün'

Dünyanın Çekmeceleri Suavi Kemal Yazgıç’ın son öykü kitabı. Aslında aynı zamanda ilk öyküleri ile son yazdıklarının birleşimi. İlk öykü kitabı Kırk Gri Hırka’dan mevcut hikaye anlayışına hala uyan hikayeleri bu kitaba almış Yazgıç. 17 sene sonra ikinci bir “ilk kitap” gibi düşünülebilir Dünyanın Çekmeceleri.

Dünyanın Çekmeceleri büyüleyici bir kitap ismi. İbrahim Tenekeci’den ödünç alınmış. Tenekeci dünya için dolap ve çekmeceler için de bizler demiş ama ben dünyayı kitap, hikayeleri de bu dünyanın ‘göz’leri yapan nedir diye sormak istiyorum…

Çekmeceler küçük bölmeler. Bir şiirimde “büyük bir bahçenin içindeki küçük bir saksıyım” demiştim. Zaman ve mekan olarak sınırlı bir hayatımız var bu dünyada ve ne kadar büyük kısmını gezersek gezelim “hayatımız” kainatın çok küçük bir bölümünde geçiyor. Dünyanın Çekmeceleri derken de aynı duygu ve düşüncelerle hareket ettim. Biz bize ayrılan o küçük çekmecede bir dünya kurup yahut kuramayıp yaşıyoruz. Hikayelerimde o küçük dünyalara yaklaşmaya çalışıyorum. Kimi zaman ironik kimi zaman mahzun. Ancak haklısınız çekmeceler aynı zamanda da gözler elbette. Ancak benim çekmecelerim/gözlerim büyük ölçüde içdünyaya dönükler. Bundan memnun muyum? Kendime yazmamı engelleyecek kadar şikayetçiyim bu durumumdan. Hatta düşündüğüm/yazmak istediğim miktarla kıyaslanmayacak kadar az öykü yazmam da tam olarak bu sebepten kaynaklanıyor. Haklı olarak siz yayınladığım öyküleri biliyorsunuz. Bir de sildiklerimi, tamamlayamadıklarımı hatta kağıda aktaramadan zihnimde imha ettiklerimi bir bilseniz. Evet, onlar üzerinden kendimi haklı çıkarmam mümkün değil farkındayım. Sonuçta yayınlayabildiklerimle yazarım yayınlayamadıklarım üzerinden “yazar” olacak değilim.

Kitapta iki bölüm var. ‘Evvel Zaman İçinde’ başlıklı bölümün hikayeleri, diğerlerinden hangi yönleriyle ayrılıyor?

2002 yılında yayınlanan ilk öykü kitabım Kırk Gri Hırka’da yer alan metinlerin büyük bir bölümünden memnun olmadığımı, şimdiki öykü anlayışıma uymadığı kanaatindeyim. O kitap bir daha asla yeniden basılmayacak. İlk öykü kitabım Kırk Gri Hırka’dan mevcut hikaye anlayışıma hala uyan ve dolayısıyla kurtarabildiğim hikayeleri bu kitaba aldım. 17 sene sonra ikinci bir “ilk kitap” oldu Dünyanın Çekmeceleri. Bir yandan da sekizinci kitabım. Kırk Gri Hırka ise en fazla biyografimde yer alabilecek bir gölge olabilir bundan sonra. Evet, onu yok saymak istemiyorum ama bir yanda da varsaymak da istemiyorum. Bu da benim çelişkim olsun bakalım.

‘Sonu, Başı ve Ortası’ hikayesi alt üst oluşu hem usül hem esas itibariyle ele alıyor gibi. Müntehir değil maktul olmak istemenin altında yatan saikler hikayenin omurgası gibi…

Gösteri çağı geride kaldı. Gösteri çağında azınlık gösteri yapar çoğunluk beğenir ve alkışlardı. Sosyal medya ile herkes gösteriye dahil oldu ve kimse kimseye bakmıyor. Söz konusu hikayede ise “gösteri çağının” bir aktörü gücünü yitirmeden önce son bir numara daha çekmeye çalışıyor. Bir anlamda onun cesedi gösteri çağının cesedi gibi zihnimde. Şimdi “beğeni” toplama ve “paylaşılma” çağındayız. Sosyal medyada bir şey paylaşınca biraz sonra kaç “beğeni” aldığımı sorgularken yakalıyorum kendimi. İlginç olan şu ki toplanılan beğeni sayısı ile “okunma” oranı arasında en ufak bir bağ bile yok. “Sosyal medya çok önemli” cümlesiyle başlayan veciz konuşmaların da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bir nicelik patlaması yaşıyoruz ve bu nicelik patlaması nitelik hanemizi epey anlamsızlaştırıyor. En azından hayatımızı o “beğenilere” indirgediğimiz oranda “parçalanıyoruz”. Söz konusu parçalanma da hikayenin kurgu sırasını içinden çıkılmaz bir noktaya götürüyor. En azından ben öyle anlıyor, öyle görüyorum. Bakalım sosyal medyanın “kahramanlarını” nasıl bir akıbet bekliyor ve yerlerini hangi gideni aratacak figürler dolduracak?

‘İkinci Yenilgi’ öyküsü sanırım kitaptaki en sevdiğim öykü. “İlk yenilgiyi yıllar önce sana ihanet ederken tatmıştık, ikinci yenilgiyi ise senden bahsederken yaşayacaktık”. Hep reddiye yazmak isteriz yenilgiler için. Oysa burada yenilgiye bir muhabbet var…

Buradaki ikinci yenilgi kişinin görmezden geldiği ile yüzleşmek zorunda kalmasının yenilgisi bence. Kişinin susup geçiştirdiği bir konunun kendi varlığını gümbür gümbür hissettirmesi ve kendini konuşmaya icbar etmesi. Bence bugüne kadar şiirde de hikayede de dönüp dolaşıp en çok yazdığım temalardan biri bu. Niçin mi? Bu benim kendi hayatımda da yaşadığım bir konu. Hala da suskunlukla geçiştirdiğim ve ikinci yenilgimi henüz yaşamadığım konularım var. Onları edebiyatla, şiirle ifade ederek zihnimdeki pandora kutusunu zorlamaya çalışıyorum.