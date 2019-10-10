‘Subhanallah’ sendeki hangi duyguyu karşılar?

Bu seriyi yazan Sema Çelem, resimleyen Nur Dombaycı. İnşallah, Maşallah, Subhanallah… Bunlar kitap isimlerinden birkaçı. Altı kitaptan oluşan serinin hedefi bu kelimeleri hikaye içinde kullanarak, küçük okurların anlamlarına vakıf olmalarını sağlamak. İçindeki hikayeler de serinin çıkış fikri kadar güzel. Bugünün çocuklarının hayatından kesitlere yer verilmiş olması küçük okurun hikayeyi ilgiyle takip etmesini sağlıyor. Kitap sonunda yer alan testler de çocuğun hayal gücünü harekete geçirecek özellikte. “Gözlerinizi kapatın ve bu hikayenin sizde oluşturduğu duyguya odaklanın. Bu duygunun adı ne?” bahsettiğimiz sorulardan biri. Kitap sonu testi, çocuğun duygu aktarımı için seçilmiş değerli bir vakte işaret ediyor. En güzel kelimelerin bu vakte eşlik etmesi de cabası.