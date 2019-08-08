Teknoloji çağında cinslerin çatışma alanları

Toplumumuz hızlı bir değişim ve dönüşüm içindedir. Teknolojik çağın sunduğu hızlı bilgi akışı kültürlerin birbirine geçiş hızı, tüketim bilinciyle ihtiyaçlar ötesi isteklere ulaşma arzusu, dengeleri ve değerleri alt üst etmektedir. İşte bu hızlı değişim, kadın ve erkeğin yaşam karşısındaki mücadele gücünü zayıflatarak, ruhsal ve fiziksel sağlığını önemli derecede olumsuz etkiler. İhtiyaçlar üstü bir tüketim, artık inkâr edilemez bir boyuta taşınmıştır. Bütün bu olumsuz durum içinde Gayanna kadın ve erkeğin birbirleriyle çatışmalarının, onları; yaşam karşısında zayıflatan ve yıpratan bir durum olduğunu sorgulatır. Sorunların neler olduğunu, gerçek hayattan alınan örnekler üzerinden tanımlar, teşhis ve çözüm önerilerinde bulunur. Sosyolog, Zen eğitmeni, aile danışmanı olan Nimet Erenler Gülkökü, Gayanna’da bilim ile mistik felsefeyi harmanlar.

MUTLULUK NEDİR?

Yazar Gülkökü “Mutluluk nedir?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Gerçek mutluluk, maddi varlığımızla değerler ölçeklerini buluşturmaktır. Yaşamda yüklendiğimiz ve doğru bildiğimiz yanlışlar içindeyiz. Farkında olmadan bu yanlışları yaşıyor ve yaşatıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki kavgaların sebepleri de yine bu yanlışlardan kaynaklanıyor. Gayanna içerik olarak, kadın bilincini ele alıyor. Kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceğinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. “Her kadının içinde bir erkek her erkeğin içinde bir kadın gizlidir.” Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Kadındır ilk eğitmen. Kadındır ilk duygusunu çocuğuna aktaran. Kadın ruhsal, bedensel ve sosyal yönden güçlü ve sağlam olursa bu sağlıklı duygu ve düşüncesini çocuklarına, eşine ve çevresine aktaracaktır. İşte mutluluk bunları yaşama armağan etmektir.”

Kitabın içeriğinde kadın ve erkek arasında yaşanan ve yakın bir süreci içine alan çatışmaların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı irdeleniyor.