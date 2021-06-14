3 çocuk annesi ev hanımı Songül devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiriciliğine başladı

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:18 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:18

Amanos Dağları'nın eteğindeki Hasanlök Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki Yavuz, iki katlı evinin alt katındaki bir odayı üretim alanına çevirdi.

İslahiye Kaymakamlığından maddi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de teknik destek alan Yavuz, ilk etapta 20 bin ipek böceği yetiştirmeye başladı.

Yavuz, gazetecilere, ilk defa böyle bir işe giriştiğini ve başarılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

İpek böceği yetiştiriciliğinin geçmişte çok yaygın olduğunu anlatan Yavuz, "Ben de burada yeniden onu canlandıracağım." dedi.

Bir bebekle ilgilenir gibi özen gösterdiği işinde koza hasadına başladığını ifade eden Yavuz, 35-40 kilogram yaş koza rekoltesi beklediğini, yaş kozanın kilogram fiyatının ise 75 ila 100 lira olduğunu kaydetti.

Üretim için bahçeye dut ağaçları da diktiğini aktaran Yavuz, evinin diğer odalarını da üretime açarak, işini büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.