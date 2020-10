3 kilo incirle meyve kurutmaya başladı devlet desteğiyle tesis sahibi oldu

DHA 15 Ekim 2020 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:25

Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde doğup, büyüyen evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Korkut, 16 yıl önce evlenip, eşinin memleketi Antalya'ya yerleşti. Ancak çocukluğunun geçtiği incir bahçelerinin hasretini çeken Korkut, 6 yıl sonra memleketine döndü. Bahçelerinde yetiştirdiği incirleri geleneksel yöntemlerle kurutup, paketleyerek satmaya başladı. Meyve kurutma işini 10 yılda büyüten Korkut, 200 metrekaresi kapalı 400 metrekare alanda KOSGEB'den aldığı 100 bin TL'lik destekle meyve kurutma kabini kurdu. Tesisinde 10 kadını istihdam ederken Korkut, kuruttuğu meyvelere incirin yanında cennet hurması, mandalina, portakal, armut, üzüm, elma, muz, ananas, çilek, dut, çilek ve limon gibi 18 çeşit meyvenin yanı sıra sebzelerden biber ve patlıcanı da ekledi. Tesiste incir ve cennet hurması cipsi de üreten Korkut, kuruttukları meyve ve sebzeleri kargo ile 81 ilin yanı sıra talebe göre yurt dışına da gönderiyor. Günlük 1,5 ton meyve kuruttuklarını belirten Yasemin Korkut, pandemi döneminde kuru meyveye yoğun bir talebin ortaya çıktığına dikkati çekip, "Talebi karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle ikinci hatta üçüncü kurutma kabinlerini yapmak için 9 milyon TL bütçeli bir proje hazırlayıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurduk. Sonucu heyecanla bekliyoruz" dedi.

'AMACIMA ULAŞTIM'

Hayalini kurduğu tesisi kurarak amacına ulaştığına değinen Yasemin Korkut, "Üretmeye bir şeyler yapmaya alışkın olduğum için Antalya'da yapamadım. Buraya geldiğimde her şey bıraktığımız gibiydi. Kendi ürünlerimize sahip çıkmak ve katma değer sağlamak için bu işe başladık. Aracılarla değil müşteriye ilk elden en doğal haliyle kendimiz ulaştırmak istedik. İnsanlara en sağlıklı ürün sunarak sağlıklı kalpler kazanmaktı hedefimiz. İlk olarak 3 kilogram incirle kurutma işine başladım. Sonrasında kuru incirin yan ürünleri olan pekmezi, sirkesini, çekirdeğini ayrıştırdım, incir reçeli yaptım. Ancak daha sonra sadece kurutma işine yöneldim. Zaten incir ve zeytin Ege bölgemizin en has ürünleridir. Biz, her ikisine de 'sarı altın' deriz. Bu işe başlarken amacım, zeytin dahil tüm ürünlere insanların en doğal haliyle ulaşmaktı. Bu amacıma ulaştığıma inanıyorum" diye konuştu.

'KURUTTUĞUMUZ MEYVELERİN YÜZDE 70'İ AYDIN VE YÖRESİNDEN'

Kuruttukları meyvelerin yüzde 70'ini Aydın ve yöresinden seçtiklerini belirten Korkut, "Aklınıza gelecek her türlü meyveyi kurutabiliyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerin dışındakileri doğrudan birinci el olarak üreticiden alıyoruz. Her meyvenin kuruma oranı ve saati aynı değil. Bu nedenle kuruttuğumuz ürünlerin kalitesi için buna özen göstermemiz gerekiyor. Kuruttuğumuz meyveleri 100 gram ile 500 gramlık paketler halinde satılıyor. Her meyve kurusunun ambalajı ve gramajı farklı. Bu nedenle satış fiyatlarımız 20 lira ile 50 lira arasında değişiyor" dedi.

'DAHA ÇOK KADINA İŞ İMKANI'

Yaptığı işin doğasında kazanmak ve kalkınmak olduğuna da dikkati çeken Korkut, şöyle devam etti:

"Kazanmak bir kenara dursun, en büyük hedefim mahallemdeki kadınlara istihdam sağlamaktı. İletmeyi büyütmek istememizdeki bir neden de bu. Mahallede yaşayan kadınlara ne kadar çok iş imkanı yaratabilirsek o kadar büyüyeceğiz."