35 metrekarelik dükkanda başladı, şimdi dünyaya satıyor!

İlkokulu bitirdikten sonra çalışmaya başlayan Zekeriya Coşar (43), çeşitli işlerde çalıştı ardından Türk yemek kültüründe önemli yere sahip olan simidin üretimine yöneldi.

Simit kafe açarak taş fırında pişirdiği ürünleri müşterilerine sunan Coşar, kendi markasıyla yurt dışına açılmanın mutluluğunu yaşıyor. Coşar'ın kurduğu şirket ülke genelinde 8 şehir ve 44 şubede faaliyet gösterirken, 8 ülkeye de çiğ ve donmuş Türk simidi satıyor.

ZKC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Coşar, AA muhabirine, 11 yaşında iş hayatına girdiğini, 20'li yaşlarda ticarete atılma fikriyle kendi firmasını kurduğunu söyledi.

Coşar, 2003'te simit üretimine başladığını belirterek, "Bir marka oluşturma ve ticaret yapma hayalim vardı. Sermayem 'yok' denilebilecek kadar azdı. Bugün için bir akıllı telefon alınacak parayla bu işe başladım. Türkiye'de, özellikle Konya'da olmayan işler yapmak için araştırmalar yaptım. Rabbimin nasip etmesiyle 35 metrekare bir alanda başlayarak bugünlere geldik." dedi.

Çok sevdiği simitle farklı bir hizmet sunmak için yola çıktığını ifade eden Coşar, "Günün her saati sıcak simit satmaya, ayrıca simidi çeşitlendirmeye başladık. 'çıtır simit' dediğimiz, bize has bir reçete. Ne İstanbul ne Ankara simidine benziyor, lezzeti de çok farklı. Bunun dışında da dünyada ilk defa biz tereyağlı simit yaptık. Özel olarak kendi üretimimiz tereyağıyla simit yapıyoruz." diye konuştu.



- "ÇİĞ, DONDURULMUŞ SİMİT GÖNDERİYORUZ"

Coşar, simidi tablalardan mağazalara taşıdıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şu anda 2 fabrikada 4 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Türkiye genelinde 8 ilde 44 mağazamız var. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kendi mağazamız var. Onun dışında İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Kanada'ya ihracat yapıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biz yurt dışında simit satan firmalara, marketlere, mağazalara, simit tedarik ediyoruz. Dünyanın her tarafına ürün gönderebilecek durumdayız. Çiğ, donuk olarak gönderiyoruz, gittiği yerde sadece pişiriliyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinden sonra son 6 aydır hayat normalleşmeye başladı. Önümüzdeki dönemde, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde inşallah daha fazla ülkede yer alacağız."

Üretimlerinin yüzde 25-30'unu ihraç ettiklerini söyleyen Coşar, bu oranı yüzde 50'ye yükseltmek istediklerini belirtti.



Şirket çalışanlarından olan ve baştan beri Coşar ile çalışan İbrahim Altınışık da işin mutfağından geldiğini, Zekeriya Coşar ile fikir birliği yapıp işi büyüttüklerini anlattı. Altınışık, "Bizim bildiğimiz işi değiştirdik. Gece kalkıp, belirli bir saat satılan simitçiliği 24 saate çevirdik. Simit vazgeçilmez. Klasik simit lezzetinin çok dışına çıkmadık, aslını koruyoruz. Katkı, kimyasal kullanmıyoruz. Simidin yanında yediğimiz zeytini biz içine de koyduk, yediğimiz peyniri içine de koyduk, yediğimiz sucuğu içine de koyduk. Çocuklar, gençler, aileler için bunu şekillendirdik. Tabii dünya değişiyor, herkes artık evinde kahvaltı yapmıyor." dedi.