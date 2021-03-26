45 yaşındaki adam kanseri yendi devlet desteğiyle iş sahibi oldu

AA 26 Mart 2021 Cuma 16:37 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 16:37

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hayaller Engelsizdir" sloganıyla engellilerin hayatlarına dokunulurken, İŞKUR aracılığıyla da istihdamlarından kendi işlerini kurmalarına kadar birçok farklı alanda hayallerinin gerçekleşmesine destek sağlanıyor.



Bu doğrultuda, Gaziantep'te oturan 45 yaşındaki Mehmet Ali Şafak, 2010'da yakalandığı kanseri yenmesinin ardından, İŞKUR'dan aldığı Engelli Hibe Desteği ile hayata tekrar tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şafak, küçük yaşlardan itibaren ayakkabıcılık sektöründe çalıştığını, kanser teşhisi konulduktan sonra 5-6 yıl boyunca çoğunlukla hastanede vakit geçirmek zorunda kaldığını belirtti.



İyileştikten sonra İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği'ne başvurduğunu belirten Şafak, şunları kaydetti:

"Aldığım hibe desteği sonrasında kendi işimi kurdum. Yanımda da şu an 4 kişiyi istihdam ediyorum. Sipariş üzerine üretimi gerçekleştiriyor ve tüm Türkiye'ye satıyoruz. Kanser hastalığı mücadele gerektiren bir hastalık. İnsan 'Kanser oldum' diye mücadeleyi bırakmamalı. 2 yıl kemoterapi gördüm yine de mücadeleyi bırakmadım. Zaten bıraktığın an hastalığa yenilmiş olursun. İnsanın istediği zaman yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesin. İşte o zaman başarılı olursun. Unutmamamız gereken bir şey varsa o da hayallerin engelsiz olduğudur."