50 yıldır bu işi yapıyor: Mesleğimden vazgeçmeyeceğim

AA 17 Ağustos 2021 Salı 11:44 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 11:44

Tarihçilere göre Yemen'de çömlekçilik 4 ila 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Ülkenin farklı bölgelerinden geleneksel yöntemlerle elde edilen toprak, çeşitli işlemlerden geçirilerek önce çamura, ardından da çıkrıklı tezgahlarda ustaların elinde şekil alarak süs ve ev eşyasına dönüştürülüyor.

Yemen'de çömlek endüstrisi, savaş ve kuşatma yılları boyunca halkın ekonomik ve yaşam koşullarının kötüleşmesi nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kaldı.

Birçok yerde olduğu gibi Yemenli çömlekçiler de tarihi mesleği yok olmaktan korumak için amansız çaba sarf ediyor.

- "MESLEĞİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Başkent Sana'nın Mezbah bölgesinde 60 yaşındaki çömlek ustası Salih ez-Zubeyri, AA muhabirine, 10 yaşındayken çömlekçilik ile tanıştığını söyledi.

Çanak çömlek mesleğinde en eski ve en yetenekli Yemenli ustalardan biri olarak kabul edilen Zubeyri, bu mesleği atalarından miras aldığını, ancak iç savaş ve kuşatma nedeniyle satışlarda durgunluk yaşandığını ifade etti.

"Yiyecek, içecek ve fırınlarda yemek pişirmek için her türlü kap, bazen de heykel, antika ve süslemeleri yapıyoruz." diyen Zubeyri, çömleklerin, zorlu ve zahmetli bir sürecin ardından tamamlandığını aktardı.

Çömlekçilikten fazla para kazanamadıklarını, sadece tarihi mirası yok olmaktan korumak için mesleğini sürdürdüğünü dile getiren Zubeyri, "Satışlardaki durgunluğa rağmen mesleğimden vazgeçmeyeceğim. Bu mirası bir sonraki nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Çömlek müşterilerinden Muhammed el-Edvar da yemeklerin daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde pişirilmesinin yanı sıra Yemen'deki gaz eksikliği nedeniyle çanak çömlek satın almanın en uygun olduğunu belirtti.

Edvar, "Yemen'de tarih mesleğinin kaybolmaması için herkese çömlek satın almasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Çömlek kaplar, cam ve metal muadillerine kıyasla daha düşük fiyatla satılsa da savaş ve kriz nedeniyle çoğu Yemenlinin satın alma gücü düştüğünden satışlarda ciddi durgunluk yaşanıyor.

- YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.