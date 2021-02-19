51 yaşındaki engelli Sonnur devlet desteğiyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

AA 19 Şubat 2021 Cuma 17:28 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 17:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla engellilere, kendi işlerini kurmalarına yönelik proje, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum ve korumalı iş yeri desteği gibi birçok alanda katkı sunuluyor.

Engelli vatandaşların işlerini kurmalarına destek olan Bakanlık, 4 yıldır Yalova'da ikamet eden Sonnur Kaya'nın da hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağladı.



Engeli nedeniyle işinden ayrıldıktan sonra İŞKUR'a kendisine uygun iş bulması için başvuran Kaya, katıldığı seminerde engeli girişimcilere sağlanan iş kurma desteğini öğrendi.



Destek için başvuran Kaya, aldığı destekle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, işletmesinde 55 küçükbaş hayvan olduğunu aktardı.



Sonnur Kaya, şunları kaydetti:

"Küçük yaşlardan itibaren hayvancılık yapıyorum. 5 yaşında elim çubuk tuttu. Babam 'bundan sonra hem çobanlık yapacaksın hem de koyun otlatacaksın' dedi. Hayvanların içerisinde uzun bir süre kaldım. Ayrıca hayalimde vardı. Bir imkan yaratsam da bu hayvancılığı çocuklarıma öğretsem diye. Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteğine başvurdum. Projem kabul edildi. Devletimiz ne güzel destekliyor. Hayaller engelsizdir, ben hayalime kavuştum herkes kavuşsun inşallah."