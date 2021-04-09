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Kobi

56 yaşındaki engelli İŞKUR desteğiyle modaevi açtı: Hayaller Engelsizdir

Aydın'da yaşayan 56 yaşındaki Saniye Hişil, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Engelli Hibe Desteği programından yararlanarak modaevi açtı. 'Hayaller Engelsizdir' diyen Hişil, oğluyla birlikte işlettiği moda evini aile şirketine dönüştürmek istiyor.

AA09 Nisan 2021 Cuma 17:15 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 17:15
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,"Hayaller Engelsizdir" sloganıyla engelli vatandaşların istihdamını sağlamaya dönük çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık, engelli vatandaşların istihdam edilmesinden kendi işlerini kurması için sağlanan hibe destek programına kadar çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Aydın'da yaşayan 56 yaşındaki Saniye Hişil, İŞKUR'un Engelli Hibe Destek programına başvurarak modaevi açtı.

Tekstil sektöründe birçok yerde çalıştığını belirten Hişil, "Kendime ait bir modaevim olmasını istiyordum. İŞKUR Engelli Hibe Desteği projesinden yararlanıp kendi işimi kurmaya karar verdim. Modaevimde kişiye özel tasarımlar, gelinlik, abiye, günlük giyim, çocuklar için kıyafetler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hayaller Engelsizdir" diyen Hişil, oğluyla birlikte işlettiği moda evini aile şirketine dönüştürmek istiyor.

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