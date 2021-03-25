58 yaşındaki jeofizik mühendisi kurduğu serada talebe yetişemiyor

AA 25 Mart 2021 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 12:33

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tuncer, yıllarca İstanbul'da farklı iş kollarında çalıştı.

Evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelen Tuncer, çocuklarını büyüttükten sonra eşiyle şehir hayatından kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşti.

Tuncer, daha sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelerek tarla satın aldı. Burada çiftçilik yapmaya karar veren Tuncer, yaklaşık 2 milyonluk yatırımla 5,5 dönümlük modern bir sera kurdu. Tuncer, Seydikemer Ziraat Odası'nın da destekleriyle seradaki boruların içinde çilek yetiştirmeye başladı.

Talebe yetişmeye çalışan Tuncer, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın tadını çıkarıyor.

- "ÇİLEĞİ DALINDAN KOPARTIP VERİYORUZ"

Tuncer, AA muhabirine, serayı kurduktan sonra yetiştirilecek ürün konusunda çok düşündüklerini ve çilek yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Çileğin diğer ürünlere göre çok hassas olduğunu anlatan Tuncer, "Biz ürettiğimiz ürünü dolaba koyduğumuzda 15 gün bozulmadan duruyor. Sert davranılırsa üç, ıslatılırsa bir gün dayanmıyor. Yıl boyunca bir fidenin yaklaşık 2 kilogram ürün verdiğini gördüm. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 50 tona yakın ürün hasat ediyorum." dedi.

Tuncer, çileğin raf ömrünün kısa olması dezavantaj gibi görünse de ticari olarak avantaj olduğunu vurgulayan Tuncer, "Gelen kişi bana 'Senin çileğini şu fiyata alırım.' diyemiyor. Çileği dalından kopartıp, veriyoruz. Çilek stokta değil, dalında bekliyor. İstanbul'dan bir komisyoncuyla görüştüm. 'Ağabey ne kadar varsa yolla.' diyor. Talebe yetişemiyoruz. Tarım bire yüz veriyor. Daha önceleri inanmıyordum. İşin içine girdikten sonra inandım." ifadesini kullandı.

- "ÇİLEK EKONOMİK OLARAK DAHA AVANTAJLI"

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ise Tuncer'in girişimine ilk gününden bu yana destek verdiklerini kaydetti.

Bölgede alternatif üretim olduğunu, çiftçilere de projeyi örnek gösterdiklerini belirten Gümüş, "İlçemizde yaygın olarak üretilen domatese göre çilek ekonomik olarak daha avantajlı. Çileğin yurt içi tüketimi çok fazla ve domates gibi ihracata bağlı bir ürün olmayınca pazarlanmasında da bir sıkıntı yaşanmıyor." diye konuştu.

Gümüş, oda olarak alternatif ürünler yetiştirmek isteyen tüm çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.