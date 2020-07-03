Avrupa Çin yerine Türkiye'ye yönelecek

03 Temmuz 2020 Cuma 22:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 22:02

Artul, "Son yıllarda ABD’nin başını çektiği batı ülkeleri, Çin'in ticaret pazarlarının çoğuna hakim olmasından ve bu konudaki yayılmacı politikasından zaten rahatsız. 6 ay önce Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs salgınından sonra Çin’e karşı duruş daha da keskinleşti" dedi.

Artul sözlerine şöyle devam etti:

“Çin'in yıllardır telif hakkı hırsızlığıyla suçlanması ve özellikle Trump'ın Başkan olmasından sonra ABD ile yaşanan ticaret savaşları, dünya ekonomisini olumsuz etkiliyordu. Çin malı ürünlerin ‘kanserojen’ algısı da diğer olumsuz etkenlerden biriydi. Hatta buna ‘dayanıksız, çabuk kırılıp bozulan ürünler’ olduğu algısını da eklersek yanlış yapmış sayılmayız. Tüm bunların sonucu özellikle Avrupa ülkelerinde ‘biraz daha pahalı olsun ama kaliteli, hızlı ve güvenilir olsun’ düşüncesi hakim olmaya başladı. Görünen o ki pandemi sürecinde ve devamında rota özellikle tekstil sektöründe dünya klasmanında iyi sicile sahip Türkiye’ye çevrilmekte.”

Türk markalarına büyük görev düşüyor

Pandemi sürecinden sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çokça konuşulan bir gerçek. Gerek insanların gerekse devletlerin tercihleri şimdiden farklılıklar göstermeye başladı. Tekstil sektörü, Türk ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden biri. Sektörün önemli markaları, yaşananları ülke ekonomisi adına fırsata çevirmeye yönelik büyük planlar yapıyor. Artul, “Sektörümüzün oyunu Türkiye’den yana çevirecek gücü olduğunu biliyoruz. Devletimizin ve ilgili bakanlıkların bu konuda destekleri artarak sürüyor. Artul Deri olarak biz de deri ve deri ürünleri konusunda ülkemizin faydası için elimizden geleni yapmaya hazırız.” diyor.

Artul Deri, Türkiye'de daha aktif olacak

Ayhan Artul, uzun yıllar başta Rusya olmak üzere bazı Avrupa pazarlarında yer aldıklarını ifade ediyor. Deri cüzdan, çanta ve deri aksesuarlar konusunda bilinen bir Türk markası olarak yıllardır sektörün aktif aktörlerinden. Ayhan Artul, “Köklü geçmişimize ve deneyimlerimize güvenerek Türkiye pazarındaki yatırımlarımızı arttırmaya karar verdik. Pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmek üzere stratejik yatırımlar planladık. Salgın dönemine rağmen artan yatırımlarımız bunun en büyük göstergesi” diyor ve ekliyor: “Yine pandemi sürecinin sektöre öğrettiği ‘e-ticaret ve yeni nesil ticaret revizyonları’ bizim için de kaçınılmaz bir ‘Yeni Yatırım’ kalemi.”

Minimal modeller moda

Son yıllarda insanların özellikle deri çanta ve deri cüzdan modası konusunda tercihleri değişti. Artık büyük modeller yerine daha minimal, ele avuca sığan modeller tercih edilmeye başlandı. Artul bu konuya ciddi bir mesai harcadıklarını ve tüketici eğilimlerine dair sayısız rapor ve anket çalışması yaptıklarını belirtiyor. “Avrupa’da yaşayan insanlarla Türk insanının özellikle cüzdan konusunda zevkleri büyük oranda benzer olmaya başladı. Bunda lokasyon, ülke veya kıta farkını ortadan kaldıran dijital medyanın etkisi büyük. Artık iyi bir işçilik, iyi bir tasarım bulunduğu ülkeyle sınırlı kalmıyor. E-ticaret siteleri de ihtiyacı karşılamak konusunda oldukça alternatifli ve güvenilir seçenekler sunuyor. Tabii ufak zevk farklılıkları da yok değil. Türk insanları daha modern görünümlü ürünleri tercih ederken, AB’den verilen siparişlerdeki ürünler daha çok Retro ürünler. Hatta belirli bir klasik ürün fanatik kitlesi olduğunu da söyleyebiliriz.”