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Kobi

Batmanlı girişimci devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurdu, kırsalda iş arayanlara umut oldu

Batman'ın Sason ilçesinde, girişimci Sedat Tekin'in devlet desteğiyle kurduğu mantar üretim tesisinde ilk hasat başladı. Toplanan mantarlar paketler halinde satışa hazırlanıyor.

AA27 Ekim 2020 Salı 14:55 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 14:55
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Girişimci Tekin, Tekevler Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hibe destekle mantar üretim tesisi kurdu.

Tekin, tesiste 12 kişiye de istihdam sağladı.

Hasada başlanan tesiste yaklaşık 50 ton verim bekleniyor.

Toplanan mantarlar paketler halinde satışa hazırlanıyor.

- KAPASİTE ARTIRIMI İLE YILDA 90 TON MANTAR ÜRETİMİ HEDEFİ

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın yüzde 50 kapasite ile çalıştığını belirterek, hasat ettikleri mantarları çevre illere satmaya başladıklarını söyledi.

Tesisin yüzde 100 kapasite ile çalışması halinde yılda yaklaşık 90 ton mantar üretimi hedeflediklerini ifade eden Tekin, bölgede mantarcılığı geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Tesiste istihdama kavuşan Zübeyde Erdem, bu tür tesislerin ve fabrikaların kırsalda iş arayanlara umut olduğunu belirtti.

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