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Kobi

Devlet desteğiyle çilek üretimine başladı, şimdi dünyaya satıyor

Hataylı çiftçi, bir dönüm alanda devlet desteğiyle başladığı çilek üreticiliğinde 80 dönüme çıkardığı arazisinde 70 işçiye istihdam sağlıyor.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:46
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Antakya Tahtaköprü Mahallesi'nde 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Bebek, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıl önce devlet desteğiyle çilek yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

Çilekte pazar sorunu yaşamadıklarını anlatan Bebek, "Bir dönümde devlet desteğiyle başladık bu işe. Sonra 2 dönüm, 15 dönüm, 30 dönüm, sonra da 80 dönüme çıkardık ve şu anda 80 dönüm civarında ekili arazimiz var. Bir dönüm ektiğimizde işçiliği ailemle yapıyordum. Şu anda 80 dönüm çilek ekili arazimiz var ve aşağı yukarı günlük 70 kişi yanımızda çalışıyor." dedi.

Bebek, kilogramı 8 liradan alıcı bulan çileğin fiyatından memnun olduklarını belirterek, "Ürünlerimizi tarladan yurt dışına gönderiyoruz. Çileğimiz tarlada hiç kalmıyor, ürün çıktığı gün doğrudan dış ülkelere gidiyor." diye konuştu.

Tarım işçisi Muhammet Hataylı da sabahın erken saatlerinde hasat için tarlaya geldiklerini, çilekleri özenle toplayıp kasaladıklarını anlattı.

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