Devlet desteğiyle hayallerine kavuştular! Türkiye'nin dört bir yanına satıyorlar

Babaannesinin tarifini kullanan Emine ile oğlu Emre Yüksel'in siyez ununun ekşi mayayla yoğrulmasıyla hazırladığı hamurlar, mayalanıp dinlendirildikten sonra özel kaplara alınarak fırında pişiriliyor.

Fırından çıktıktan sonra da bir gün boyunca dinlenmeye bırakılan ekmekler, daha sonra kesilip dilimlere ayrıldıktan sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Uzun süre tok tutması, taze kalması ve besleyici özellikleriyle tercih edilen ekşi mayalı ekmekler, sade, cevizli, fındıklı, çekirdekli ve pelemir otlu çeşitleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

- "DEVLETİN DESTEĞİYLE İSTEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Kertendüz köyündeki fırını, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle kent merkezinde modern işletmeye dönüşen Emine Yüksel, AA muhabirine, uzun yıllar Viyana'da yaşadığını, ekoturizm uzmanı olduğu için köylerde geleneksel tatlar ve ekmekle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı.

Oğluyla 2 yıl önce atalarından kalan ekşi mayayla ekmek üretmeye başladığını belirten Yüksel, "İki yıl önce babadan kalan bir atıl ahırda başlayan, sonra kent merkezindeki bir fırına dönüşen hikayemiz var." dedi.

KOSGEB'den aldıkları destekle üretim anlamında büyük adımlar attıklarını ifade eden Yüksel, "Devletin bize verdiği destekle istediğimiz noktada olduğumuzu görüyoruz. Destek bizim için çok önemli. Siparişlerimiz olsun, diyetisyenlerimizin son dönemlerde paylaşımları olsun, doktorların bize hastalarını yönlendirmesi olsun, şu anda hedeflediğimiz noktada olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "PİŞİME UYGUN HALE GELMESİ 3 GÜNÜ ALIYOR"

Emre Yüksel de ekmeğin mayasının yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, "Ekmeğimiz çok uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Tok tutma özelliği, israfın da önüne geçiyor." diye konuştu.

Ekmekleri siyez unuyla yaptıklarını anlatan Yüksel, ürünün özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Sadece ekşi maya kullanıyoruz ve içerisine ceviz, fındık, çekirdek gibi ürünler koyuyoruz. Ayrıca, yöremizin endemik bitkileri ile pelemir otu gibi ürünler ile kaynak tuzu kullanıyoruz. Ekmeğimiz asla israf olmuyor, buzdolabında tutuluyor ve uzun kullanma süresi oluyor. Türkiye'de en çok israf olan ürünün ekmek olduğunu biliyoruz. Veriler günde 6 milyon ekmeğin israf olduğu yönünde. Bu ekmekle israfın önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Bu, bizim için çok kıymetli."

Yüksel, ekmeğin yapımının meşakkatli ve uzun sürdüğüne işaret ederek, "Seri üretimle binlerce ekmek üretmiyoruz. Mayalanması, demlenmesi ve pişime uygun hale gelmesi 3 günü alıyor. Büyük emek, özveri ve sabırla bir ekmek sofraya ulaşıyor." dedi.