Devlet desteğiyle işini kurdu, 30 ülkeye ihracat yapıyor

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:39

Mesudiye Mahallesi'nde incir tüccarlığı yapan 46 yaşındaki Muhsin Seyrek, işlerini büyütmek için 2015 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Seyrek'e 480 bin liralık hibe verildi. Seyrek, aldığı hibeyle Germencik Sanayi Sitesi'nde 1000 metrekarelik bir tesis kurdu.

Zamanla işlerini büyüten Seyrek, tesisin kapasitesini 2 bin metrekareye çıkartarak 130 kişiye de istihdam sağladı.

Seyrek, AA muhabirine, kendi başına iş yaparken devletten aldığı hibeyle büyüdüğünü ve bir çok kişiye istihdam sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

- "DEVLET SAYESİNDE İŞ KURDUM"

Tesisi açtığında yılda 180 tonla başladığını aktaran Seyrek, "Şu anda sezonda yaklaşık 1000 ton ürün satıyorum. Yıllık 4 milyon dolarlık gelirimiz var. Ürünlerimizin yüzde 90'ını yurt dışına gönderiyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30 ülkeye Aydın incirini gönderiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet sayesinde iş kurdum. Aldığım teşvikle işlerimi bu kadar büyüttüm." dedi.

Bir işi başarmak için insanın önce kendisine inanması gerektiğini vurgulayan Seyrek, "Biz sadece iş değil aynı zamanda ülkemize döviz girdisi de sağlıyoruz. Amacımız daha çok ihracat yapmak. Böylece hem ülkemize hem vatandaşımıza hem de üreticimize destek oluyoruz." diye konuştu.