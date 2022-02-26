Devlet desteğiyle kurdu, şimdi yurt dışına satıyor

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:33

Gebze ilçesinde 2019 yılında aldığı destekle "Nisa Ahşap Oyuncak" şirketini kuran iki çocuk annesi Kahveci, oyuncak sektöründe eşi Sinan Kahveci ile araştırmalar yaptı.

Bu doğrultuda çocukların zeka gelişimini artırıcı, parmak kaslarını geliştirici ahşap oyuncak üretimine başlayan Kahveci'nin ürünleri, ailelerden ve okullardan talep görüyor.

İlk ihracatını Almanya'ya yapan Kahveci, iş yerini büyüterek bu alanda hem ithalatı azaltmayı hem de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

- "OYUNCAKLARIMIZ DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE ODAKLANMA PROBLEMİNİN GİDERİLMESİNE DESTEK VERİYOR"

Senem Kahveci, AA muhabirine, uzun yıllar özel sektörde çalıştığını, çocuk sahibi olunca iş hayatına ara verdiğini söyledi.

Çocukları okul çağına gelince eşiyle kendi işlerini yapmaya karar verdiklerini belirten Kahveci, çocuklarına aldıkları ahşap oyuncakların kendilerine fikir verdiğini kaydetti.

Kahveci, eşinin de ahşap alanında bilgisi ve yeteneği olduğunu dile getirerek, "Böyle olunca KOSGEB desteklerini araştırdık. KOSGEB'in kursuna başvurup eğitimine katıldım. Eğitim sonucunda sunum hazırladık ve KOSGEB'e sunduk. KOSGEB projemizi beğendi. Oradan olumlu yanıt aldık ve desteği kazandık. Onların verdiği destekle makinemizi aldık. 2019 yılında işimizi kurduk. Bu şekilde ilk üretime başladık. Toplamda 250-300 metrekare bir alanda üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Eşinin imalatta görev aldığını aktaran Kahveci, ham ahşap ve kimyasal kullanılmadan ürettikleri ürünlerin okul ve kreşlerden ilgi gördüğünü anlattı.

Kahveci, dayanıklı ve uygun fiyatla üretim yapmalarının talebi artırdığına işaret ederek, "Oyuncaklarımız çocukların hayal gücüne hitap ediyor. Onu yapıp bozuyor, bu onun analitik düşüncesini geliştiriyor. Farklı geometrik şekillerde oyuncaklarımız var. Oyuncaklar kolay çözülemiyor. Burada çocuğun hem hayal gücü hem el kasları hem de dikkat ve koordinasyonu sağlanıyor. Okul çağındaki çocuklarda ebeveynlerin en çok karşılaştığı konu, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemi. Oyuncaklarımız bu anlamda çocuklara destek oluyor. Bu nedenle de talep görüyor." ifadelerini kullandı.

- "SİPARİŞ ARTARSA FARKLI MAKİNELER ALACAĞIZ"

Kahveci, bu sektörde ürünlerin çoğunun ithal olduğunu belirterek, ithal oyuncaklarda kullanılan ürünlerdeki maddelerin tam bilinemediğini söyledi.

Kendilerinin kimyasal kullanmadan ahşabı işleyip kanallar oluşturarak montaj yaptıklarını ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

"İçinde civata falan kullanmıyoruz. Çocuğun sağlığını tehdit edecek bir şey yok. Güvenilir ürünler olduğu için tercih ediliyor. Almanya'ya ilk ihracatımız yaptık. Almanya'daki ürün gönderdiğimiz kişiden farklı oyuncak talepleri olmuş. Ürünlerin kalitesi ve fiyat avantajı onlara cazip gelmiş. Farklı oyuncaklar için talepte bulundular. Almanya'da müşterimizden, onun İsviçre ve Hollanda'dan aynı işi yapan bir arkadaşları ürünler istemiş. Farklı ülkelerden de talep görmeye başladık. İşimizi onların isteklerine hitap eder bir noktaya getirmeyi istiyoruz. Sipariş artarsa farklı makineler alacağız. Şu an bu kapasite burada bizi götürüyor ama sipariş arttığında burası yetmeyecek. Hedefimiz ihracatı çoğaltmak. Türkiye'de kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Küçük bir imalathaneyle bir CNC makinesiyle başladık ama neden bir fabrikaya dönüşmeyelim? Adım adım inşallah bu merdivenleri çıkarız. İşimizi büyütmek ve ülkemizin ithalatını azaltıp ihracat hacmini genişletmek en çok istediğimiz şeylerden biri, inşallah bu yönde ilerleyeceğiz."

Kahveci, işlerini ilerletince sosyal sorumluluk projesi yapıp ilçe belediyesiyle de görüşerek down sendromlu çocuklar için bir atölye kurmak istediklerini anlatarak, "Onların hem işin içinde olmasını sağlamak hem de onların mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Küçük zımparalar yapılabilir, montajlar yapılabilir. Bunu hayata geçirmeyi çok istiyoruz." dedi.