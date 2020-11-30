Devlet desteğiyle kurduğu modern tesiste 6 kişiyi istihdam ediyor

IHA 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:16 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:16

Baba mesleği olan kasaplığı yapan, 3 çocuk babası Mehmet Koçakelçi (37), modern bir süt üretim tesisi kurmaya karar verdi. Bunun üzerine Koçakelçi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından da hibeli yatırımları araştırdı. Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne giderek 2006’dan bu yana devam eden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ( KKYDP) bilgi alan Koçakelçi, merkeze bağlı 15 kilometre ötedeki Kılçadır köyünde planladığı modern tesis için harekete geçti. Bakanlıktan 2,5 milyon TL’lik yatırımı için yüzde 50 destek alan Koçakelçi, hem modern tesisini kurdu hem de 6 kişiyle istihdam sağlayarak süt üretimine geçip satmaya başladı.

“HEDEFİM DE DAHA FAZLA KİŞİYİ BURADA İSTİHDAM ETMEKTİR”

1990 yılından itibaren babasının mesleği kasaplıkla uğraştığını aktaran Mehmet Koçakelçi,“Bu tesisi kurma fikri, Bingöl’de süt entegre tesisinin yatırım yapmasıyla oldu. Yani daha önce süt pazarlama sorunumuz vardı Bingöl’de. Dolayısıyla bu güveni aldıktan sonra bu yatırımı yapmaya karar verdik. Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün bilgilendirmeleriyle hibe müracaatı yaptık. 13. Etap Kırsal Kalkınma desteklerine müracaat ettim. 2,5 Milyon TL tutarında bir yatırım yaptık buraya, yüzde 50 hibeyle bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Hedefinin daha fazla kişiyi istihdam etmek olduğunu da aktaran Koçakelçi, “Şuan tesisimizde 6 kişi istihdam ediyoruz.Bu tesisimizde şuan 100 baş kapasite ama tabi ki hedefim bu konuda da çok daha yukarılara taşımak ve aynı zamanda et üretimi de gerçekleştirmek istiyorum. Sütün yanında et üretimi de yapmak istiyoruz. Hedeflerim kapasiteyi daha da yukarı taşımaktır” şeklinde konuştu.

HİBE DESTEĞİYLE 123 PROJE TAMAMLANDI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, 2006’dan bu yana bin 150 kişinin bu sayede istihdam edildiğini söyledi.

Bahadır, “İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi programının uygulandığı tarih olan 2006’dan bu yana toplamda 123 proje hayata geçmiş olup bu tamamlanan projelerde de toplam oluşan istihdam sayısı bin 150 kişiye ulaşmış durumdadır. 2019 yılında 13. Etap ekonomik yatırımlar programı çerçevesinde toplamda 20 projemiz tamamlanmış olup bu projelere ödenen hibe miktarı yaklaşık 21 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu projelerin 15 Mart 2021 yılında tamamlanmasıyla birlikte toplamda 175 kişiye istihdam imkanı oluşacaktır. Mehmet kardeşimiz Bakanlığımız sosyal medya hesaplarından kırsal kalkınma programıyla ilgili bilgi aldıktan sonra il müdürlüğümüze 100 baş damızlık süt sığırcılığı işletmesi kurmak için başvuruda bulundu. Başvuru sürecinden sonra kendisiyle hibe sözleşmesi imzalandı. Yatırımını tamamlamış olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan destekle kurulan işletmede ahır, süt sağım binası, bakıcı evi, yem deposu, gübre çukuru ve su deposu gibi alanlar yer aldığı aktarıldı.