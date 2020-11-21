En acı biberden üretilen 'Aşk Reçeli'ne yoğun talep

DHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:06 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:06

UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler’ ağına dahil edilen gastronomi kenti Hatay’ın Samandağ ilçesinde yetiştirilen ve acısı ile tanınan biberden üretilen reçele ‘Aşk Reçeli’ adı konuldu. Samandağ Belediyesi’nin Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapımına başlanan biber reçelinin Türkiye geneline tanıtılması hedefleniyor. Kadın girişimci Gönül Dağ tarafından üretilen 'Aşk Reçeli' hem acı hem tatlı tadıyla merak uyandırıyor.

Reçeli hem acı hem de tatlı biberden yaptıklarını söyleyen Dağ, "Biberlerimizi yıkayıp ince ince doğradıktan sonra şekerle beraber tencereye koyuyoruz. İki saat bir süre bekledikten sonra, suyunu bırakıyor. Onu suyu ile beraber kaynatıyoruz, kıvamını aldıktan sonra hazır hale geliyor. Piştikten sonra onu kavanozlara doldurup, havasını alıp satışa hazır hale getiriyoruz. Bu reçelin özelliği acı biber ile yapılmasıdır” dedi.

'GÜZEL BİR LEZZET ORTAYA ÇIKTI'

Kadın girişimcilere destek vererek onların iş hayatına dahil olması için imkanlar tanıdıklarını söyleyen Samandağ Belediyesi Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yeliz Beyaz, son dönemlerde ünlenen Samandağ biberi ile reçel yapmaya karar verdiklerini ve güzel bir lezzeti ortaya çıkardıklarını söyledi. Reçelin doğal olduğu ve hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadıklarını belirten Beyaz, "Kadınlarımızla birlikte tarladan biberlerimizi topluyoruz. İmalathanemizde profesyonel mutfağımızda Samandağ biberi ile yapılan tamamen katkısız doğal biber reçelimizi üretiyoruz. Doğal katkısız kendi suyunda pişiyor. Hem acı hem de tatlı bir reçelimiz bu yüzden adına ‘Aşk Reçeli’ diyoruz” dedi.

'ÜRÜNLER ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR'

Üretim evinde yüze yakın ürün bulunduğunu ve bu ürünlerinin tamamının ‘Gastro Köy’ markası ile satışını yaptıklarını söyleyen Beyaz, şunları söyledi:

"Üretim evimizde üretimi tamamlanan bütün ürünlerimiz, hijyenik koşullarda paketlenip tescilli markamız Gastro Köy markamız ile satışa hazır hale getiriliyor. Gıda Tarım Müdürlüğü'nden iznimizle kendi etiketlerimizi bastırıyoruz. Çok geniş ürün yelpazemiz var. Türkiye'nin her yerine kargo yoluyla gönderebiliyoruz”