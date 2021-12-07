''Eşimle halının üzerinde projeler çizerken hayalimden ötesine sahip oldum''

AA 7 Aralık 2021 Salı 11:39 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:39

Gençlik yıllarında Türkiye'deki önde gelen dondurma fabrikalarından birinde elektrik bakım şefi olarak çalışan Ergin, 2005 yılında otomasyon projeleri üretmek için kendi isteğiyle işi bırakma kararı aldı.

Bu süreçte gösterdiği çabayla elektrik ve elektronik konusunda yazılımsal projelerde görev almaya başlayan Ergin, bir süre sonra 20 metrekarelik dükkan açarak çalışmalarına devam etti.

Hazırladığı projelerle önde gelen firmaların dikkatini çeken genç girişimci, yıllar geçtikçe büyümesini sürdürdü ve Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) süt ve süt ürünlerinin dolumunu gerçekleştiren makineler üreten tesisini kurmayı başardı.

Tesiste 93 kişiyi istihdam eden Ergin, geçmiş yıllarda çalıştığı büyük firmalar için de makine imalatı yapıyor.

- "EVİMDE EŞİMLE HALININ ÜZERİNDE PROJELER ÇİZEREK İŞLERİ YAPIYORDUM"

Firmanın sahibi Hüseyin Ergin, AA muhabirine, mesleğinin ilk yıllarında bu kadar büyüyebileceğini hayal etmediğini söyledi.

Çalıştığı fabrikada işi bıraktıktan sonra zor günler yaşadığını belirten Ergin, "Evimde eşimle halının üzerinde projeler çizerek işleri yapıyordum. Bu işleri yaptıkça önce 20 metrekare bir dükkan kurduk. Arkasından gelen süreçte 4 bin metrekarelik alanda kompleks makine üretimi yapan bir fabrikaya kadar ulaştık." dedi.

Ergin, başarıya ulaşmasının temel nedenlerinden birinin, bu alandaki merakı olduğunu vurguladı.

Kariyerinden tüm zorlukların üstesinden geldiğini anlatan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapabileceklerin ve yeteneğin piyasada görülünce sana birtakım projeler yükleniyor. Bunların tümünü başarıyla tamamladım. Küçük işler yaparken bu işler giderek entegre ve bütüncül hale geldi. Şimdi ise iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Şu anda 93 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi onaylı Ar-Ge merkeziyiz. Burada da 20 mühendis arkadaşımız var. Elektrik elektronik yazılım işleri yaparken makine üreten bir noktaya gelmiş durumdayız."

- "DOKUNMATİK PANELİNDE BİLE TÜRK BAYRAĞININ OLMASI ÜLKEYE GURUR VERECEKTİR"

Ergin, Türkiye'nin önde gelen süt ve yoğurt üretim firmaları için dolum makinesi ürettiklerini aktardı.

Makineleri yüksek hijyen standardında çalışır halde teslim ettiklerini, satış sonrası servis ve bakım hizmeti de verdiklerini bildiren Ergin, şöyle konuştu:

"5 ülkeye ihracat yapıyoruz. Rusya pazarından fazlaca siparişlerimiz var. ABD ile çalışmayı hedefliyoruz. Biz bu işleri yapmadan önce Türkiye'deki büyük firmaların tercihi Alman makine firmalarıydı. Biz bu boşluğu yaptığımız makinelerle doldurduk. Almanlardan daha iyi makineler yapar hale geldik. Bu da büyük Türk firmalarının bizi tercih etmesini sağladı. İhracat yaptığımız ülkelerdeki makinelerde 'Made in Türkiye' yazması, sadece dokunmatik panelinde bile Türk bayrağının olması ülkeye gurur verecektir. Bu gururu bütün memleketime hediye ediyor, gece gündüz çalışarak da başardığımı düşünüyorum."